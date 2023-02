Das Oberösterreich-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK endet 1:1. Ried ging nach Torraub per Elfmeter kurz vor der Pause in Führung. In Unterzahl gelingt Keito Nakamura noch in der Nachspielzeit der Ausgleich für die Linzer. Die Rieder bleiben somit Tabellenletzter.

Schlusslicht Ried hat sich mit einem 1:1 (1:0) gegen den LASK just in einem intensiv geführten Oberösterreich-Derby zumindest einen kleinen Moralschub geholt. Das galt aber auch für die Linzer, die dank Keito Nakamura (90.) trotz einer spielerisch schwachen Leistung und 45-minütiger Unterzahl im Finish noch einen Punkt in der Fußball-Bundesliga eroberten. Die hellwachen Rieder hatten nach Elfer von Christoph Lang (45.+1) eigentlich schon wie der Sieger ausgeschaut. Unterhaltsames Derby Felix Luckeneder hatte kurz vor der Rieder Führung wegen Verhinderung einer klaren Torchance Rot gesehen (45.), am Ende sollte diese Aktion zumindest keine ganz bösen Folgen zeitigen. Der drittplatzierte LASK, der mit den aggressiveren Riedern auch vor der Pause viele Probleme hatte und nur wenige Chancen kreierte, hat nun aber bereits acht Punkte Rückstand auf Sturm Graz, das Hartberg 2:1 schlug. Ried wartet bereits sechs Partien lang auf einen vollen Erfolg und bleibt weiterhin am Tabellenende. Das nun aber punktegleich mit Hartberg (je 14). Lesen Sie auch 2:1 - Sturm setzt Bullen mit Derby-Sieg unter Druck Das Steirer-Derby zwischen dem TSV Hartberg und dem SK Sturm Graz geht mit 2:1 an die Grazer. Damit rücken die Herren von Christian Ilzer vorerst auf drei Zähler an Tabellenführer Salzburg ran.

3:0 - WAC gelingt in Klagenfurt Befreiungsschlag Dem WAC gelingt nach einem verpatzten Frühjahrsauftakt ein Befreiungsschlag. Die Lavanttaler gewinnen bei Austria Klagenfurt klar mit 3:0. Bereits nach der ersten Halbzeit war die Partie zu Gunsten der Elf von Robin Dutt entschieden. Ried-Trainer Christian Heinle nahm im Vergleich zum 0:1 gegen Hartberg zwei Änderungen vor. David Ungar rückte anstelle von Rechtsverteidiger Matthias Gragger in die Startelf, vorne rechts durfte sich Philipp Pomer anstelle Luca Kronbergers versuchen. LASK-Coach Dietmar Kühbauer ersetzte Linksverteidiger Rene Renner mit Marvin Potzmann, im zentralen Mittelfeld gab der Ukrainer Maksym Talowjerow für den gesperrten Branko Jovicic sein Startelfdebüt. Vor allem Ried sorgte in der Anfangsphase für die derbytypische Energie und die ersten Abschlüsse. Erst war es Leo Mikic, dann Lang, die nach Balleroberungen Goalie Alexander Schlager ein kleines Aufwärmprogramm bescherten. (3.). Nur zwei Minuten später wurde ein Schuss des gut positionierten Stefan Nutz im Strafraum geblockt, Michael Martin zielte über das LASK-Tor (15.). Die Gäste fanden erst nach und nach zu ihrem Ballbesitzspiel, hatten vorerst aber Probleme mit der Präzision. Erst ein Corner brachte Gefahr, Ried-Goalie Jonas Wendlinger parierte den folgenden Köpfler Luckeneders bravourös (18.). Schiedsrichter Julian Weinberger begab sich danach dennoch zum Bildschirm, weil Ried-Verteidiger Julian Turi im Nachgang der Ecke einen Schuss Robert Zuljs an den Unterarm bekommen hatte. Es folgte kein Elfmeter. Es blieb unterhaltsam. Der LASK war spätestens nach 25 Minuten die dominierende Mannschaft, die aggressiven Rieder zweikampftechnisch aber stets auf der Höhe und etwa nach wieder guter Balleroberung durch Mikic bzw. den von ihm bedienten Lang zumindest halbgefährlich (21.). Die Linzer fanden ihrerseits lange keine Möglichkeiten vor, in der 42. Minute vertändelten Nakamura, Zulj und Thomas Goiginger eine ausgezeichnete Konterchance. Luckeneder fliegt wegen Torraub vom Platz Es kam kurz darauf noch viel bitterer für den Favoriten: Schlager parierte zwar erst gegen Lang, Luckeneder betätigte sich in der Folge bei einem Schlenzer von Nutz aber als Ersatzgoalie und sah nach seinem Handspiel Rot (44.). Den fälligen Elfer verwertete Lang souverän. Die 6.530 Zuschauer in der nicht ganz ausverkauften Josko-Arena erlebten auch nach Seitenwechsel eine offene Partie, in der die nun in Überzahl agierenden Rieder die LASK-Offensivversuche weiterhin gut unter Kontrolle hatten. Kühbauer brachte nach gut einer Stunde mit Moses Usor und Ibrahim Mustapha frische Kräfte im Angriff, die besseren Möglichkeiten hatte aus zwei Freistößen aber Ried: Einmal scheiterte Nutz an Schlager (65.), einmal an seinem Visier (71.). Auch der LASK wurde lange nur durch einen Freistoß gefährlich, Wendlinger war gegen Peter Michorl aber mit dem Fuß zur Stelle (74.). Wenig deutete im Finish auf den Ausgleich hin, mehr sprach für das 2:0. Schlager war aber gegen Mikic am Posten (80.), und vorne richtete es der an diesem Abend recht unauffällige Nakamura: Aus halbrechter Position gelang dem Japaner nach Assist von Usor sein zehntes Saisontor. +++ LIVE-TICKER: SV Ried - LASK +++

Fußball-Bundesliga (18. Runde): SV Ried - LASK 1:1 (1:0) Ried, josko-Arena, 6.530, SR Weinberger Tore: 1:0 (45.+1) Lang (Elfmeter), 1:1 (90.) Nakamura Ried: Wendlinger - Ungar, Turi, Plavotic, Jurisic - Nutz, Martin, Cosgun (87. Chabbi) - Pomer, Lang (77. Monschein), Mikic (82. Michael) LASK: Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Potzmann - Horvath, Talowjerow (46. Kecskes) - Goiginger (64. Usor), Zulj (46. Michorl), Nakamura - Ljubicic (64. Mustapha) Rote Karte: Luckeneder (45./Verhinderung einer klaren Torchance) Gelbe Karten: Ungar, Jurisic, Cosgun, Pomer bzw. Goiginger, Schlager, Ziereis, Kühbauer (Trainer) Die Besten: Mikic, Nutz, Wendlinger bzw. Stojkovic, Nakamura