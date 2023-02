Red Bull Salzburg gelingt eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel am kommenden Donnerstag gegen die AS Roma. Die Elf von Matthias Jaissle setzt sich am Innsbrucker Tivoli gegen die WSG Tirol mit 3:1 durch.

Mit einem lockeren 3:1-(1:0)-Erfolg bei der WSG Tirol hat sich Fußball-Serienmeister Salzburg am Sonntag auf das Europa-League-Rückspiel bei der AS Roma (Donnerstag) eingestimmt und Kräfte geschont. Ein Eigentor von Kofi Schulz (45.+1) brachte die personell stark veränderten und bis dahin harmlosen Favoriten auf die Siegerstraße, Benjamin Sesko (56.) und Debütant Karim Konate (85.) vollendeten den fünften Ligasieg in Folge. Sechs Punkte beträgt weiter der Vorsprung des Tabellenführers auf den ersten Verfolger Sturm Graz. Die WSG, die in der Nachspielzeit durch Denis Tomic den Ehrentreffer erzielte (91.), musste nach sechs Partien mit fünf Siegen erstmals wieder als Verlierer vom Platz, hat als Vierter aber weiterhin sechs Punkte Vorsprung auf Rang sieben. Lesen Sie auch 0:1 - Wiener Austria muss sich Lustenau geschlagen geben Die Wiener Austria muss sich bei der Lustenauer Austria mit 0:1 geschlagen geben. Damit verpassen es die Veilchen, vorübergehend an Rapid in der Tabelle vorbeizuziehen. Die Vorarlberger machen einen Platz gut und sind jetzt Achter. Die Wiener bleiben derzeit auf Rang sechs. Salzburg-Coach Matthias Jaissle rotierte wie angekündigt ordentlich durch, nahm im Vergleich zum 1:0 gegen die Roma sechs Änderungen vor. Prominentester "Neuzugang" war der offensive Mittelfeldmann Oscar Gloukh, der sein Startelfdebüt feierte. Die WSG änderte nur an einer Stelle, für Valentino Müller kam im zentralen Mittelfeld Johannes Naschberger. Die erste Hälfte war geprägt von fruchtlosen Offensivversuchen der neu zusammengewürfelten Salzburger, die es meist an Tempo vermissen ließen und von der aufmerksamen WSG-Abwehr gut in Schach gehalten wurden. Nach vorne versuchten die Tiroler Nadelstiche zu setzen, ein Schuss von Tim Prica war aber kein Problem für Tormann Philipp Köhn (23.). Die zweite WSG-Chance war zugleich die beste der ersten Hälfte, nach weitem Einwurf zischte ein Köpfler von Thomas Sabitzer relativ knapp über das Salzburger Tor (39.). Sabitzer musste nach dieser Aktion mit Verdacht auf Jochbeinbruch vom Feld und wurde von Justin Forst ersetzt (42.). Die Führung der Gäste kurz vor der Pause war angesichts nur eines Torschusses von Andreas Ulmer (6./Goalie Ferdinand Oswald hielt) mehr als glücklich. Oswald verschätzte sich bei einer Ecke von Maurits Kjaergaard schwer, der Ball flipperte von Forst auf Schulz und schließlich ins Tor. Forst war es auch, der die zweite Hälfte fast mit einem Paukenschlag eingeleitet hätte, der 19-Jährige schoss aber volley aus gut acht Metern drüber (47.). Neun Minuten später sollte sich das rächen, Salzburg baute die Führung unter Beteiligung der eingewechselten Nicolas Seiwald und Sesko aus: Eine Seiwald-Diagonalflanke in den Strafraum brachte Luka Sucic ins Zentrum, Zan Rogelj konnte nicht klären, via Junior Adamu kam der Ball zu Sesko, der aus wenigen Metern einschoss. Tirol mühte sich um den Anschlusstreffer, Salzburg nützte die sich bietenden Räume aber nur relativ selten. Sucic verfehlte aus spitzem Winkel hauchdünn (62.), der in der Mitte freigespielte "Joker" Konate ließ das 3:0 mit einem Stangenschuss vorerst noch liegen. Wenig später war der 18-Jährige dann aber nach Kjaergaards Ecke im Fünfer per Kopf zur Stelle (80.). +++ LIVE-TICKER: WSG Tirol - RB Salzburg +++

Fußball-Bundesliga (18. Runde):

WSG Tirol - Red Bull Salzburg 1:3 (0:1) Innsbruck, Tivoli Stadion, 5.300, SR Sadikovski Tore: 0:1 (45.+1) Schulz (Eigentor), 0:2 (56.) Sesko, 0:3 (85.) Konate, 1:3 (91.) Tomic WSG: Oswald - Rogelj (66. Ranacher), Bacher, Behounek, Schulz - Naschberger (66. Okungbowa) - Sulzbacher, Ogrinec (66. Skrbo), Blume - Prica (77. Tomic), Sabitzer (42. Forst) Salzburg: Köhn - Van der Brempt, Pavlovic, Bernardo, Ulmer (63. Dedic) - Gourna-Douath (46. Seiwald) - Sucic (63. Forson), Gloukh, Kjaergaard - Adamu (75. Konate), Koita (46. Sesko) Gelbe Karten: keine bzw. Ulmer Die Besten: Sulzbacher, Behounek bzw. Bernardo, Kjaergaard, Konate