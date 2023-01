Altach verliert Leihspieler Tibidi an Troyes

SCR Altach kann in der Frühjahrssaison der Fußball-Bundesliga nicht mehr auf Alexis Tibidi bauen.

Die Vorarlberger einigten sich mit dem VfB Stuttgart auf ein vorzeitiges Ende des Leihgeschäftes, da sie dafür eine Ablösesumme kassierten, die sich laut Angaben der "Bild"-Zeitung im Bereich von einer halben Million Euro bewegen soll. Tibidi war im Sommer nach Altach gewechselt und konnte mit fünf Toren und einem Assist in 18 Pflichtspielen Werbung in eigener Sache machen.

Sein Leihvertrag wäre noch bis Saisonende gelaufen. In Stuttgart wird der 19-jährige Offensivspieler aber in Zukunft nicht zu sehen sein. Der deutsche Bundesligist gab den französischen U20-Teamspieler fix an den französischen Erstligisten Troyes ab. Beim Tabellen-14. der Ligue 1 unterschrieb Tibidi einen bis Sommer 2027 gültigen Vertrag.

"Alexis Tibidi hat die Rahmenbedingungen in Altach gut genutzt, um sich weiterzuentwickeln und sich in die Auslage zu spielen. Ich möchte mich beim VfB Stuttgart für die professionellen Gespräche bedanken, in denen wir letztlich eine Lösung erzielen konnten, von der alle Seiten profitieren", sagte Altach-Sportdirektor Georg Festetics.