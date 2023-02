Austria muss nach Testspiel auf James Holland verzichten

Fußball-Bundesligist Austria Wien muss vor dem Start in die Frühjahrssaison um den Einsatz von James Holland bangen.

Der 33-jährige Defensivspieler aus Australien musste am Freitag beim 1:1-Testremis der Favoritner gegen Zweitligist FAC schon nach einer Viertelstunde wegen muskulären Problemen im Oberschenkel ausgetauscht werden. Holland, der meist im defensiven Mittelfeld im Einsatz war, hatte als Innenverteidiger agiert. Bei der Partie fehlte u.a. der kranke Johannes Handl.

Die Austria ging im Test gegen die Floridsdorfer früh in Führung. Manfred Fischer trifft für die Wimmer-Elf nach einer Ecke. Der Zweitligist nutzte eine kurze Überzahl durch das Fehlen von James Holland eiskalt aus und konnte durch Flavio dos Santos ausgleichen.

Die Veilchen starten am 12. Februar vor eigenem Publikum gegen die Austria aus Klagenfurt ins Frühjahr. Für die Floridsdorfer geht es in der 2. Liga am 24. Februar bei Rapid II in den Frühjahresauftakt.