Austria nimmt Polster unter Vertrag

Die Austria verstärkt die Offensive und testet heute gegen Traiskirchen.

Die Wiener Austria hat in der Offensive mit Jungstürmer Manuel Polster nachgeschärft. Der 19-Jährige wechselt vom VfB Stuttgart aus nach Wien, bei den Violetten unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2025. Polster – mit Austria-Legende Toni Polster nicht verwandt – spielte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der Schwaben in der deutschen Regionalliga (4. Leistungsstufe). In 34 Auftritten gelangen ihm sechs Tore. „Es war an der Zeit für den nächsten Karriereschritt in eine Profimannschaft, und ich bin überglücklich, dass mir die Austria die Chance dazu gegeben hat“, so Polster. Am Dienstag(18 Uhr) testen die Veilchen gegen Regionalliga-Klub Traiskirchen.