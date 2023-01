Deutscher soll neuer Austria-Trainer werden

Noch vor der offiziellen Bekanntgabe verdichten sich die Gerüchte, dass Michael Wimmer neuer Austria-Wien-Coach werden könnte.

Wien. Morgen um 11 Uhr soll der neue Austria-Wien-Trainer in einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt werden. Noch ist nicht bestätigt, wer den Trainerposten übernehmen wird. Harald Suchard, Emanuel Pogatetz oder doch ein Überraschungsmann? Am Montag verdichteten sich die Gerüchte, dass Letzteres wahrscheinlich scheint: Demnach soll der Deutsche Michael Wimmer in der Pole Position für das Traineramt bei der Wiener Austria stehen.

Wimmer (42) war bis zur WM-Pause als Interimstrainer beim VfB Stuttgart in der deutschen Bundesliga tätig. Zuvor war er Co-Trainer bei Stuttgart. Wird er der Schmid-Nachfolger? Am Dienstag um 11 Uhr wird wohl offiziell verkündet, wer das Rennen um den Trainerposten gemacht hat. Eines ist so gut wie fix: Emanuel "Mad dog" Pogatetz soll Co-Trainer werden.