Chelsea an Red Bull-Superbrain Freund dran

Der englische "Telegraph" lässt mit einem möglichen Transfer eines Salzburgers aufhorchen. Damit ist aber kein Spieler gemeint.

Red Bull Salzburgs Superbrain in der Kaderplanung könnte bald abhanden kommen. Christoph Freund hat das Interesse des kommenden Gegners FC Chelsea geweckt. Das berichtet zumindest das englische Medium "The Telegraph". Auch der Transfer-Insider Fabrizio Romano verwies auf "hochrangige Quellen" beim englischen Topclub.

Christoph Freund ist seit 2006 bei den Bullen und seit 2015 für die Transfers in der Mozartstadt verantwortlich. Kaliber wie Erling Haaland und Karim Adeyemi sind nur wenige Beispiele, die Freund nach Salzburg gelotst hat.

Chelsea-Eigentümer Todd Boehly, der aktuell die Sportdirektor-Position in London innehat, sucht nach dem Abgang von Marina Granowskaja einen Kaderplaner für seine Blues. Freund scheint sich unter mehreren Kandidaten als Favorit etabliert zu haben. Der Vertrag von Freund läuft in Salzburg noch bis 2026. Ob ernsthaftes Interesse besteht oder nur ein psychologisches Verwirrspiel aus London ausgerrechnet vor dem Hit am Mittwoch ist, wird sich weisen.