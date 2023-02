Das sind die heißesten Bullen-Aktien

Im Sommer stehen bei Red Bull die nächsten Millionen-Transfers an.

Wie Insider berichten wartet in der nächsten Transfer-Periode wieder viel Arbeit auf Sportdirektor Christoph Freund. Grund: Mit Nicolas Seiwald (21), Noah Okafor (22) und Strahinja Pavlovic (21) stehen drei Stars auf den Einkaufslisten von mehreren Top-Klubs. oe24 macht den Check.

Nicolas Seiwald kostet aktuell 20 Millionen €

Der Eigenbauspieler, der seit dem achten Lebensjahr bei den Salzburgern spielt, ist das heimische Juwel im Mittelfeld. Vom Spielstil erinnert der laufstarke Achter an Konrad Laimer und Xaver Schlager. Innerhalb von Red Bull will man das Talent unbedingt halten. Daher ist ein logischer Transfer von Salzburg und Leipzig so gut wie fix, aber noch nicht offiziell. Seiwald: „Irritieren tut mich das nicht, ich konzentriere mich auf das, was ich mit Salzburg erreichen kann und freue mich immer aufs nächste Spiel.“ Offen bleibt, wie viel Leipzig an Salzburg überweisen wird: Seiwalds aktueller Marktwert beläuft sich auf 20 Millionen Euro. Damit rangiert der aktuelle Vizekapitän von Red Bull auf Platz zwei der wertvollsten Spieler. An der Spitze steht Noah Okafor mit 25 Millionen Euro.

Italien narrisch auf RB-Duo

Der Schweizer Top-Stürmer wird schon lange mit einem Transfer zum AC Milan in Verbindung gebracht. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2024. Red Bull darf mit der nächsten Millionen-Jackpot rechnen. Das gilt auch für Strahinja Pavlovic (21). Der Abwehr-Boss ist im Visier von Juventus Turin. Mögliche Ablöse: 20 Millionen Euro.