Yusuf Demir könnte dem SK Rapid noch in dieser Woche den Rücken kehren und sich Galatasaray Istanbul anschließen.

Bahnt sich ein Sensations-Transfer an? Laut oe24-Informationen steht Yusuf Demir vor dem Abschied aus Wien-Hütteldorf. Der 19-Jährige soll sich von seinen Teamkollegen bereits verabschiedet haben und sich auf dem Weg in die Türkei befinden. Das Ziel soll Galatasaray Istanbul sein. Davon haben auch schon türkische Medien berichtet. Oe24 fragte bereits bei Rapids Medienstelle nach, welche noch keinen Kommentar zu der Causa abgeben wollten.

???? (ÖZEL) Galatasaray, bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'i kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılılar, 1 aydır gizlice yürüttüğü transferde mutlu sona ulaştı. İlk etapta 10 milyon Euro talep edilen Yusuf Demir'in bonservisi için Rapid Wien ile 6 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı pic.twitter.com/GJJY262Aa6 — DHA Spor (@dhaspor) September 7, 2022

Die Ablösesumme liegt bei angeblich sechs Millionen Euro und der Vertrag gilt bis 2026. Neben Demir soll der Verein vom Bospurus auch an Mauro Icardi von PSG dran sein. Auch Milot Rashica steht vor einer Unterschrift in Istanbul. In der Türkei schließt das Transferfenster erst am 8. September.