× ''Doppelte Legende'' Ulmer tritt 400er-Club der Bundesliga bei

Red-Bull-Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer hat am Sonntag in Wien gegen den SK Rapid sein 400. Bundesligaspiel bestritten. Er ist damit der 35. Spieler, der seit Ligagründung diese Schallmauer durchbrach.

375 Matches davon absolvierte der 37-Jährige für die Salzburger, was Vereinsrekord ist. Ulmer ist zudem einer von nur fünf Kickern in der Bundesliga-Geschichte, die 250 Siege auf der Habenseite haben. Die anderen sind Erich Obermayr, Heribert Weber, Michael Baur und Leo Lainer.

Im Legendenklub der Bundesliga, in die jeder Spieler mit 400 Einsätzen automatisch kommt, ist Ulmer bereits vertreten, und zwar durch seine zwölf Meistertitel mit Salzburg. Einen 13. hat er auch mit der Wiener Austria 2005/06 gewonnen, allerdings blieb der Linksverteidiger damals ohne Einsatz. "Er ist Rekordmeister unter den Spielern und einer von nur neun Akteuren, die es geschafft haben, zwei Kriterien unseres Legendenklubs zu erfüllen. Das sagt eigentlich schon alles über sein Standing und seine Erfolge aus", erklärte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer.

"Doppelte Legenden" sind nach Zählweise der Bundesliga neben Ulmer Ernst Baumeister, Kurt Garger, Leo Lainer, Mario Haas, Christian Keglevits, Christian Mayrleb, Erich Obermayr und Ivica Vastic. "Es ist eine große Ehre für mich, jetzt in einer Runde mit solchen Legenden zu stehen. Dass ich so lange bei ein und demselben Club gespielt habe, ist im heutigen Fußball ja eher eine Seltenheit. Aber ich habe mich in Salzburg immer wohl gefühlt und wir waren in all den Jahren sehr erfolgreich. Auch deshalb kommt es mir insgesamt irgendwie gar nicht so lange vor", erklärte Ulmer in einer Bundesliga-Aussendung.

Debüt 2005 für die Wiener Austria

Ulmer, der bei Austria Wien unter dem Trainer-Duo Peter Stöger/Frenkie Schinkels am 29. Mai 2005 sein Bundesliga-Debüt (5:1-Heimsieg gegen die Admira) feierte, kam über die Veilchen und die SV Ried im Jänner 2009 zu den Salzburgern. Er wurde sofort zur Stammkraft und blieb das unter sämtlichen Salzburg-Trainern. In den 400 Ligaspielen flog Ulmer nur zwei Mal mit Rot vom Platz und kassierte nie mehr als vier Gelbe Karten pro Saison. Im Februar 2009 debütierte der Abwehrspieler im ÖFB-Nationalteam.

© GEPA ×

Im Europacup hat Ulmer bisher 132 Spiele bestritten - ein UEFA-Cup-Spiel mit der Austria sowie 131 Partien mit Salzburg. Dabei stand er unter anderem im Europa-League-Halbfinale und viermal in der Champions League-Gruppenphase. Seit 2018 führt der zweifache Familienvater die Salzburger als Kapitän aufs Feld. Die offizielle Ehrung für seinen 400. Einsatz findet durch Ebenbauer beim nächsten Heimspiel der Salzburger in der 22. Runde statt.