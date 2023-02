Ex-Rapid-Goalie Strebinger wechselt zur SV Ried

Die SV Ried ist nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Samuel Sahin-Radlinger auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der Fußball-Bundesligist gab am Donnerstag die Verpflichtung von Richard Strebinger bekannt.

Der 29-jährige Ex-Rapidler kehrt damit ins österreichische Oberhaus zurück. Der Niederösterreicher war in den vergangenen Monaten vereinslos, nachdem sein Engagement bei Legia Warschau nach nur vier Monaten im Juni 2022 wieder zu Ende gegangen war.

"Aufgrund des Ausfalls von Samuel Sahin-Radlinger mussten wir reagieren. Mit Richard Strebinger haben wir einen Tormann gefunden, der genau in das von uns vorgegebene Profil passt. Er ist ein Österreicher mit sehr viel Erfahrung und sofort verfügbar", sagte Ried-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. Mit dem einfachen ÖFB-Teamtormann, der vorerst bis Saisonende unter Vertrag genommen wurde, sowie Jonas Wendlinger und Patrick Moser sei man für die kommenden Aufgaben gerüstet. Der 1,94 Meter große Strebinger absolvierte vor seinem Wechsel nach Polen im Februar 2022 für Rapid 155 Partien in der Bundesliga.

Sahin-Radlinger hatte am Samstag beim 2:2-Testremis gegen den SKN St. Pölten eine schwere Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten, die ihn "vermutlich zwei bis drei Monate" außer Gefecht setzen wird. Die Innviertler starten am Samstag (18.00 Uhr) im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Wiener Sportclub ins Frühjahr, in der Bundesliga ist am 12. Februar der TSV Hartberg zu Hause der erste Gegner des Tabellenvorletzten.