Fix: WAC präsentiert Manfred Schmid als neuen Cheftrainer

Jetzt ist es offiziell: Einen Tag nach dem Aus von Robin Dutt hat der Wolfsberger AC mit Manfred Schmid einen neuen Cheftrainer gefunden.

Schmid kehrt damit nach nur drei Monaten in die Bundesliga zurück, bis zur Winterpause hatte der 52-Jährige bekanntlich die Wiener Austria betreut, ehe es zur einvernehmlichen Trennung kam. Jetzt ist Schmid der neue starke Mann bei den "Wölfen" und wird bereits am Dienstag um 15 Uhr sein erstes Training leiten.

„Für mich persönlich ist es eine neue spannende Herausforderung. Ich freue mich darauf wieder jeden Tag auf dem Platz zu stehen und mit den Spielern zu arbeiten", freut sich Schmid auf seine neue Aufgabe. Die wird jedoch nicht einfach: Der WAC wird heuer erstmals die Teilnahme an der Meistergruppe verpassen, stattdessen droht den Kärntern im unteren Play-off der beinharte Abstiegskampf.

Schmid: Müssen rasch in die richtige Spur

Für große Experimente sei deshalb keine Zeit, so Schmid. „Das erste Ziel muss sein die Mannschaft zu stabilisieren. Mir ist bewusst, dass der Verein in einer schwierigen Situation steckt, umso wichtiger wird es sein rasch in die richtige Spur zu finden und zu liefern“, betonte der Wiener.

WAC-Präsident Dietmar Riegler setzt großes Vertrauen in Schmid: „Ich freue mich mit Manfred Schmid einen Trainer für den WAC gewonnen zu haben, der sowohl national als auch international schon wertvolle Erfahrungen sammeln konnte." Schmid habe bewiesen, dass er junge Spieler entwickeln kann, daher passe er perfekt zur Philosophie des WAC. „Ich bin davon überzeugt, dass er die richtigen Reize setzen wird, um die Mannschaft schnellstmöglich zurück in die Erfolgsspur zu bringen", so Riegler.

Der WAC hatte sich nach dem enttäuschenden Start ins Jahr 2023 mit vier Niederlagen in fünf Pflichtspielen von Dutt getrennt.

Für Schmid ist Wolfsberg die zweite Station als Cheftrainer im Oberhaus. Vor seinem Engagement bei der Wiener Austria (ab Sommer 2021) war er Co-Trainer von Peter Stöger in der Meistersaison der Austria (2012/13) und danach auch in der deutschen Bundesliga beim 1. FC Köln (2013-2017) und Borussia Dortmund (2017/18), ehe er in verschiedenen Funktionen nach Köln zurückkehrte. Erste Trainer-Erfahrungen hatte er als Cheftrainer des damaligen Zweitligisten Schwanenstadt und der Austria Amateure gesammelt. Als Spieler bestritt Schmid zwischen 1989 und 2002 fast 300 Pflichtspiele für die Austria und gewann dreimal die Meisterschaft.