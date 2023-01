Horrende Ticketpreise in neuer LASK-Arena

Das neue Schmuckstück des LASK, die Raiffeisen Arena in Linz, kann sich ordentlich sehen lassen. Am 24. Februar 2023 werden die Linzer ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Arena gegen Austria Lustenau in der Bundesliga bestreiten. Wer dabei sein möchte, muss tief in die Tasche greifen.

Ende Februar hat das lange Warten für die LASK-Fans ein Ende. Die alte Gugl und die Ausweichstation in Pasching haben ausgedient. Am 24. Februar 2023 wird die neue Raiffeisen Arena in Linz im Bundesliga-Spiel gegen Austria Lustenau feierlich eröffnet. Preislich dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine Ebene mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund einstellen. Der Andrang und Vorfreude ist in Oberösterreich trotzdem ungebrochen. Die beiden Auftaktspiele in der neuen Linzer Arena sind nahezu ausverkauft. Der LASK bietet auf seiner Website aktuell das Eröffnungs-Doppelpack für die Spiele gegen Austria Lustenau und Red Bull Salzburg an. Tickets für die beiden Bundesligaspiele sind im "Schwarz-Weiß-Doppelpack" ab satten 79 Euro (Erwachsener, Ecktribüne) erhältlich. Direkt hinter dem Tor sind es bereits 99 Euro für die beiden Partien. Wer sich die zwei Spiele stehend hinter dem Tor ansehen möchte, muss 49 Euro für den Doppelpack hinlegen. Live dabei sein bei den ersten beiden Spielen in der #Raiffeisen Arena Linz ⚽️

Alle Infos zum Kombi-Ticket ???? https://t.co/DrJhTVImPT pic.twitter.com/pjBNraMWTe — LASK (@LASK_Official) January 23, 2023 Günstiger wird es mit dem Frühjahresabo mit den Oberösterreichern. Das Abo (LASK-PUR) auf der Hintertor-Tribüne gibt es z.B. für 224,50 Euro. Bei sechs verbleibenden Spielen im Grunddurchgang und fünf weiteren Heimspielen in der Meistergruppe ergibt das für elf Heimspiele einen Durchschnittspreis von 20,41 Euro pro Erwachsenen-Ticket. 249,50 Euro kostet das LASK-PLUS Abo, welches zusätzlich Cup-Spiele, eventuelle Play-Offs und weitere Rabatte beim LASK bietet. Preisniveau ähnlich wie Bayern oder BVB Zum Vergleich: Beim FC Bayern kostet ein Stehplatz hinter dem Tor in der Bundesliga 15 Euro, beim Rivalen in Dortmund würde man 18,50 Euro hinblättern. Die Höchstpreise liegen in der Münchner Allianz Arena für ein Ticket bei 80 Euro (Haupttribüne), bei den Westfalen sind die teuersten Tickets für 61 Euro zu haben. Unerreicht sind hingegen die Ticketpreise in England: Bei einem Besuch einer Premier-League-Partie von Manchester City müssen beispielsweise mindestens 67 Euro bezahlt werden. Auch bei Real Madrid muss man ordentlich ins Gesparte greifen. Für das anstehende Copa-del-Rey-Duell im Derby gegen Atlético sind von 70 Euro (letzter Rang hinter dem Tor) bis zu 180 Euro (Haupttribüne) fällig.