Knalleffekt bei der Austria - Präsident Hensel tritt zurück

Knalleffekt bei der Wiener Austria. Präsident Frank Hensel verkündet am Mittwoch bei der Generalversammlung der Veilchen seinen Rücktritt. Bis Saisonende will er sein Amt ausführen. Ab der neuen Saison soll ein Nachfolger übernehmen.

Der Deutsche stand in den vergangenen Monaten heftig in der Kritik. Der finanzmarode Club hatte große Hoffnungen in den früheren Rewe-Chef gesetzt, doch Hensel schaffte es nicht, die ganz großen Sponsoren an Land zu ziehen. Auch deshalb geriet er zuletzt vereinsintern immer mehr unter Druck.

In einem ersten Statement verrät Hensel Details zu seiner Entscheidung: "Die Austria steht immer über allem Persönlichen und braucht für den Weg zu einer weiteren Stabilisierung eine geeinte Führung, hinter der der Großteil der ordentlichen Mitglieder steht. Dieses Gefühl hatte ich bei meiner Person nicht mehr. Es war mir eine Ehre, für diese große Austria dienen zu dürfen.“

Ursprünglich wollte sich Hensel einer Kampfabstimmung stellen, bei der er eine Zweidrittel-Mehrheit der rund 240 anwesendenen Wahlberechtigten benötigt hätte. Eine Gruppierung von Austria-Anhängern hatte einen Antrag für einen Rücktritt geplant, dem der 64-jährige Funktionär zuvorkam.

Der ehemalige REWE-Chef ist seit 5. November 2018 Präsident des Fußball-Bundesligisten. Hensel bleibt zumindest bis zur Entscheidung über den Lizenzerhalt (etwa Ende Mai) im Amt. Ein Nachfolger soll bei der kommenden Generalversammlung gewählt werden.