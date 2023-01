''Drecksvolk'': Rassismus-Skandal um Didi Kühbauer

Beim Freundschaftsspiel gegen Wisla Krakau rastete LASK-Trainer Kühbauer aus und beschimpfte den Gegner als "Räudiges Volk" und "Drecksvolk".

Ein Foul beim Freundschaftsspiel des LASK gegen Wisla Krakau ließ Didi Kühbauer dermaßen ausrasten, dass er die Gegnermannschaft wüst beschimpfte. Im Facebook-Video ist deutlich zu hören, wie er durchdreht und schreit: "Hey, wos is mit die Belämmerten? San die no dicht? San die dicht? It’s a friendly game. Hey, we play a friendly game, du Shithead, du. Okay? Shithead. Shut the f*** up. Räudiges Volk. Drecksvolk."

Ein Betreuer versuchte Kühbauer zu besänftigen – der legte jedoch noch einmal nach: "Drecksvolk. Is ma wurscht!". Der LASK-Trainer entschuldigte sich jedoch im Nachhinein: "Es war ein sehr hart geführtes Testspiel, die Emotionen gingen kurzzeitig hoch. Dabei sind meinerseits gegenüber der gegnerischen Mannschaft auch Begriffe gefallen, die deplatziert und verletzend waren. Dafür möchte ich mich entschuldigen."

Der Großsponsor des LASK, die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, wollte sich zu Kühbauers Entgleisung nicht äußern.