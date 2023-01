Lustenau verliert Test gegen Roter Stern Belgrad ohne Dragovic

Fußball-Bundesligist Austria Lustenau hat das erste Testspiel im Trainingslager in Belek gegen Roter Stern Belgrad am Freitag mit 2:3 (1:1) verloren. Die Tore für die Mannschaft von Trainer Markus Mader erzielten Yadaly Diaby (26.) und Hakim Guenouche (54.).

Bei den Serben fehlte Aleksandar Dragovic. Der frühere ÖFB-Teamspieler ist über das Wochenende auf Heimaturlaub in Wien.

Einem angestrebten Wechsel zu Sampdoria Genua erteilte Roter Sterns Generaldirektor Zvezdan Terzic vorerst eine Absage. "Aleksandar Dragovic wird nirgendwo hingehen, und das beendet alle Geschichten über seinen Status", wurde Terzic vom serbischen Online-Portal "Sportske.net" zitiert. Das Transferfenster für Neuanmeldungen in Italien endet am Dienstag.

LASK schließt Trainingslager ungeschlagen ab

Der LASK landete zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei einen 3:1-Sieg gegen Wisla Krakau. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehten Tore von Marin Ljubicic (46.) und Robert Zulj (76., 88.) die Partie. In der Vormittagspartie gegen den polnischen Zweitligisten Termalica Nieciecza (1:1) gab Philipp Wiesinger nach neun Monaten Verletzungspause ein 30-minütiges Comeback. "Er ist auf einem guten Weg", sagte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer über den früheren ÖFB-Internationalen.

Kühbauer zeigte sich mit der gesamten Vorbereitung zufrieden. Die Linzer blieben in neun Winter-Testspielen ungeschlagen, sechs davon entschieden sie für sich. Zum Frühjahrsauftakt wartet am Sonntag in einer Woche (5. Februar) das Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt.

Erst eine Woche später ist der TSV Hartberg dran. Das Tabellenschlusslicht startet am 12. Februar in Ried ins Bundesliga-Frühjahr. Ein 2:1 (1:1) am Freitag in Slowenien gegen den dortigen Erstligisten NK Bravo war der erste Sieg in der Vorbereitung. Nach dem Führungstreffer von Lukas Fadinger (16.) fixierte Rückkehrer Donis Avdijaj (64.) den Erfolg für das Team von Neo-Trainer Markus Schopp.

Austria gewinnt kleines Test-Derby

Die Austria gewann am Trainingsgelände der Generali Arena gegen die Vienna mit 2:1 (1:1). Zweifacher Torschütze der Violetten war Haris Tabakovic (22., 72.), nachdem Lukas Grozurek (3.) für den Zweitligisten früh angeschrieben hatte. Der SCR Altach bezwang die Spielvereinigung Unterhaching (Regionalliga Bayern) mit 3:2 (2:2). Nicht dabei war Alexis Tibidi. Die französische Stuttgart-Leihgabe soll vor einem Wechsel zu Troyes stehen. Da der 19-Jährige noch bis Saisonende an Altach verliehen wäre, kassieren die Vorarlberger vom deutschen Bundesligisten eine Ablösesumme, die sich laut Angaben der "Bild"-Zeitung im Bereich von einer halben Million Euro bewegen soll.

Ergebnisse von Fußball-Testspielen am Freitag:



FK Austria Wien - First Vienna FC 2:1 (1:1)

Wien, Tore: Tabakovic (22., 72.) bzw. Grozurek (3.)

SpVgg Unterhaching - SCR Altach 2:3 (2:2)

Oberhaching, Tore: Hobsch (21., 28.) bzw. Nuhiu (3.), Bähre (24.), Jurcec (72.)

Austria Lustenau - Roter Stern Belgrad (ohne Dragovic) 2:3 (1:1)

Belek. Tore: Diaby (26.), Guenouche (54.) bzw. Kangwa (40.), Lekovic (46.), Mitrovic (81.)

TSV Hartberg - NK Bravo (SLO) 2:1 (1:1)

Catez (SLO). Hartberg-Tore: Fadinger (16.), Avdijaj (64.)

LASK - Termalica Nieciecza (POL/2. Liga) 1:1 (1:1)

Belek. Tore: Goiginger (41.) bzw. Karasek (31.)

LASK - Wisla Krakau 3:1 (0:1)

Belek. Tore: Ljubicic (46.), Zulj (76., 88.) bzw. Fernández (31.)