Markus Katzer wird Geschäftsführer Sport bei Rapid

Markus Katzer wird ab Jänner 2023 Geschäftsführer Sport beim SK Rapid Wien. Das teilten die Hütteldorfer am Freitagnachmittag mit.

Mit Jänner 2023 wird Markus Katzer die Funktion des Geschäftsführers Sport beim SK Rapid übernehmen und vorerst einen Vertrag für drei Jahre erhalten. Der 43-jährige Wiener übte zuletzt beim First Vienna FC 1894 viereinhalb Jahre die Agenden des Sportdirektors aus und er war entscheidend mitverantwortlich, dass der älteste Fußballklub des Landes nunmehr wieder in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse dabei ist und die Winterpause mit nur sechs Zählern Rückstand auf Tabellenführer St. Pölten begeht

Rapid-Präsident Alexander Wrabetz sagt zur aktuellen Personalentscheidung: „Ich bin sehr zufrieden, dass wir die Position des Geschäftsführers Sport so rasch neu besetzen können und mit Markus Katzer einen noch jungen, aber in diesem Bereich bereits erfahrenen Fußball-Manager in unserem Team begrüßen dürfen. Ein besonderer Dank gilt Steffen Hofmann, der die entscheidenden Gespräche mit unserem Neo-Geschäftsführer Sport geführt hat und zudem auch sehr interessante Alternativlösungen in petto hatte. Mit Markus Katzer ist unser künftiges Geschäftsführungstrio nun zu zwei Drittel fixiert und bin ich so wie das gesamte Präsidium überzeugt, dass wir künftig auf ein sehr engagiertes, ambitioniertes und gemeinschaftlich agierendes Führungsteam zählen können.“

Katzer nur für Kampfmannschaft zuständig

Steffen Hofmann, nunmehr in seiner neuen Funktion als Geschäftsführer SK Rapid, meint: „Markus Katzer war eine von mehreren Persönlichkeiten, die ich von Anfang an im Sinne für die zu besetzende Position des Geschäftsführers Sport hatte. Nach vielen Gesprächen mit ihm bin ich nun völlig überzeugt, dass wir – gemeinsam mit unserem vorhandenen Sportmanagement und dem Trainerstab – künftig ein starkes Team bilden werden, das alles dem sportlichen Erfolg unseres Klubs unterordnen wird. Markus Katzer wird sich in seiner neuen Funktion zu hundert Prozent auf die Profimannschaft inklusive Kaderplanung und Scouting konzentrieren können, während Rapid II, Akademie und Nachwuchs sowie Frauenfußball direkt bei mir angesiedelt sind.“

Markus Katzer selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: „Vorab ist es mir ein Anliegen, dem First Vienna FC und dessen Verantwortlichen ein großes Dankeschön auszudrücken. Ich durfte in den letzten Jahren nicht nur viele Erfolge begleiten, sondern vor allem sehr viel lernen. Eine Chance und Herausforderung, wie sie mir der SK Rapid nun bietet, muss ich aber einfach annehmen. Jeder kennt meine Verbundenheit zu diesem Klub und zudem bin ich überzeugt, dass wir als Team eine sehr gute Möglichkeit haben, künftig wieder für sportlich positive Schlagzeilen zu sorgen. Dafür werde ich ab sofort mit vollem Engagement arbeiten und blicke der Aufgabe mit großer Vorfreude und Spannung entgegen.“

Hoch zufrieden mit der Personalentscheidung ist auch Michael Hatz, der stellvertretend für den Sportausschuss im grün-weißen Präsidium sagt: „Wir haben viel vor im Sportbereich und unser neues, mutiges Modell mit der Doppelspitze im Sport ist ein klares Signal, dass wir diesem Bereich wie angekündigt künftig höchste Priorität beimessen. Wir im Präsidium vertrauen auf die beiden dynamischen Geschäftsführer im Sport, dass sie einen nachhaltigen Entwicklungsprozess starten, der Rapid wieder erfolgreich machen wird.“

Beim Wiener Zweitligisten zeigt man sich ebenfalls stolz, dass jemand von der Vienna den Sprung in die Bundesliga schafft. Präsident Kurt Svoboda: "Wir sind stolz, dass mit Markus Katzer ein Vienna Verantwortlicher in der Bundesliga andockt. Das zeigt die gute Arbeit, die bei uns geleistet wird. Der Wechsel trifft uns nicht überraschend, die Nachfolge werden wir rasch klären und zeitnah bekanntgeben. Der Name Markus Katzer wird immer untrennbar mit der Rückkehr der Vienna in den Profifußball verbunden sein. Wir bei der Vienna begreifen uns als Sprungbrett und Ausbildungsverein, deshalb freut es uns, dass Markus nun den nächsten Schritt in seiner Karriere machen kann", wird Svoboda auf der Vienna-Homepage zitiert.

Rückkehr nach fast einem Jahrzehnt

Für Markus Katzer ist der Start mit seiner neuen Aufgabe auch eine Rückkehr in die Stätte seiner größten Erfolge als aktiver Fußballer. Der nunmehr 43-jährige Wiener war von 2004 bis 2013 als Spieler ein wichtiger Bestandteil des SK Rapid, bestritt für Grün-Weiß 273 Pflichtspiele, in denen er 22 Tore erzielen konnte und wurde 2005 und 2008 Meister. Als elffacher ÖFB-Internationaler stand er 2008 auch im Kader der rot-weiß-roten Nationalmannschaft bei der UEFA EURO 2008 im eigenen Land.