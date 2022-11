Laut Medien ist das Aus von Trainer Klaus Schmidt bei TSV Hartberg besiegelt. Nach zuvor sechs sieglosen Spielen und dem letzten Tabellenplatz, ziehen die Steirer die Reißleine.

Ein Nachfolger ist für Schmidt noch nicht gefunden. Interimistisch übernehmen der 29-jährige Co-Trainer Alexander Marchat und Christian Gratzei das Training.

Nach fünf Niederlagen und einem Remis aus den letzten sechs Spielen stellen die Hartberger Schmidt von seinen Aufgaben frei. Aktuell stehen die Oststeirer mit elf Punkten am Tabellenende. Schmidt hat erst im März diesen Jahres den Trainerposten in der Steiermark übernommen und hatte einen wesentlichen Anteil am Klassenerhalt in der vergangenen Spielzeit.

Einvernehmliche Trennung

Wie der TSV Hartberg auf seiner Vereinswebsite am Montagabend mitteilt, entschlossen sich Obmann und Geschäftsführer Erich Korher sowie der bisherige Cheftrainer Klaus Schmidt die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden.

Geschäftsführer und Sportdirektor Erich Korherr zur Entscheidung: „Ich möchte mich bei Klaus Schmidt für die Arbeit und seinen Einsatz für den TSV Hartberg bedanken. Im Frühjahr hat er den Turnaround geschafft und uns in der Bundesliga gehalten, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft und aufgrund der Gesamtsituation und Analyse des Herbstes müssen wir im Sinne und Interesse des Vereins eine Veränderung herbeiführen."

Für einen Nachfolger gibt es ein klares Anforderungsprofil, welcher rasch präsentiert werden soll: "Für die Cheftrainer-Position haben wir klare Vorstellungen und wir sind sehr bemüht, rasch aber mit Sorgfalt die richtige Lösung für den TSV Hartberg zu erreichen“, so Korherr.