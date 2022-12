Nach überraschendem Aus: Schmid meldet sich erstmals zu Wort

Manfred Schmid, ehemaliger Trainer der Wiener Austria, meldet sich nach seiner Entlassung erstmals persönlich zu Wort.

Via Facebook richtet der 51-jährige Wiener am Sonntag eine Danksagung an all seine Unterstützer.

"Liebe Austria Fans, nach den turbulenten letzten Tagen ist es mir eine Herzensangelegenheit Danke zu sagen. Sehr viele Emotionen haben mich überwältigt, die ich gar nicht richtig in Worte fassen kann. Ich habe mit vielem gerechnet, aber ganz sicher nicht mit diesem, eurem Support, mit dieser Anerkennung, mit dieser Wertschätzung.", beginnt Schmid sein Schreiben.

Ein besonderes Dankeschön richtet der bei vielen Fans beliebte Ex-Coach an sein Trainerteam und die Spieler: "Danke allen Mitarbeitern für die tolle Zusammenarbeit in einer sehr schwierigen und komplizierten Periode, die für niemanden einfach war! Ganz besonders möchte ich mich bei meinem Trainerteam und meinen Spielern bedanken die immer alles gegeben haben! Es hat mir sehr viel Freude bereitet mit euch zu arbeiten. Ihr habt trotz der vielen Probleme innerhalb des Vereins stets euer Maximum gegeben, seid immer als eingeschworenes Team aufgetreten, und habt alles dem Klub und dem Erfolg untergeordnet!"

Schmid weiter: "Im Sinne unserer Austria würde ich mir wünschen dass ihr, die Jungs weiterhin so großartig unterstützt wie bisher. Sie haben sich das verdient. Wir werden uns alle irgendwann Wiedersehen, davon bin ich überzeugt". In welcher Form ein Wiedersehen mit der Wiener Austria stattfinden soll, ist bis dato nicht bekannt.

Schmid wurde Anfang Dezember überraschend als Austria-Trainer entlassen.