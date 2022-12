Rapid erkämpft Remis im Test-Hit gegen Schalke

Rapid trennt sich im letzten Spiel vor der Winterpause 2:2 von Schalke 04.

Bevor sich Rapid in die Winterpause verabschiedete, trafen die Hütteldorfer im Testspiel noch auf Schalke. Das Schlusslicht der deutschen Bundesliga legte besser los, ging durch Tore von Soichiro Kozuki (8.) und Simon Terodde (31.) mit 2:0 in Führung. Nach der Pause schlug Rapid zurück: Christoph Knasmüllner (49.) und Roman Kerschbaum vom Elfmeterpunkt (62.) sorgten für den 2:2-Endstand.

Red Bull Salzburg testet gegen die Bayern

Unterdessen hat Salzburg nach dem Probegalopp am Mittwoch gegen Inter Mailand (0:4) den nächsten Test-Kracher fixiert: Der österreichische Serienmeister trifft am 13. Jänner auf die Bayern. Gespielt wird auf dem FC Bayern Campus. Für die Bullen geht es am Tag darauf direkt von München aus ins einwöchige Trainingslager nach Marbella. Zuvor erfolgt für die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle am 4. Jänner der Trainingsstart. Seit Donnerstag sind die Bullen im Winterurlaub. „Jetzt haben wir genug Zeit, frisch zu werden, und starten im Jänner wieder richtig durch“, so Nicolas Seiwald.



SK Rapid - Schalke 04 2:2 (0:2)

Tore: Knasmüllner (49.), Kerschbaum (62./Handelfmeter) bzw. Kozuki (9.), Terodde (32.)