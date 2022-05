Die Stimmung vor dem 336. Wiener Derby war aufgeheizt: Bereits am Nachmittag zogen zahlreiche Raid-Fans geschlossen durch Favoriten.

Das 336. große Wiener Fußball-Derby bei der Austria hielt die Fans schon im Vorfeld in Atem. Bereits am Nachmittag war die Stimmung in Favoriten aufgeheizt: Zahlreiche Rapid-Fans zogen durch die Straßen und stimmten sich auf das Match ein. Auch die Polizei musste aufmarschieren.

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×

© Viyana Manset Haber ×