Rapid und LASK feiern Testspielsiege

Die Fußball-Bundesligisten Rapid und LASK haben am Dienstag in ihren Trainingscamps in Belek Testspiel-Siege eingefahren.

Die Hütteldorfer setzten sich bei ihrer Generalprobe für den Pflichtspiel-Auftakt am 3. Februar im Cup beim WAC gegen Dynamo Kiew mit 4:0 (2:0) durch, die Oberösterreicher behielten gegen den bulgarischen Tabellenführer ZSKA Sofia mit 3:1 (2:0) die Oberhand. Das 1:0 für Rapid resultierte aus einem Eigentor von Illja Zabarnyi (12.), danach folgten ein Doppelpack von Guido Burgstaller (32., 48.) und ein Freistoßtreffer von Christoph Knasmüllner (81.). Für den LASK trugen sich Robert Zulj (38.), Neuzugang Moses Usor (45.) und Thomas Goiginger (60.) in die Schützenliste ein. Ergebnisse von Fußball-Testspielen am Dienstag: LASK - ZSKA Sofia 3:1 (2:0)

Belek, Tore: Zulj (38.), Usor (45.), Goiginger (60.) bzw. Schopow (74.) Rapid - Dynamo Kiew 4:0 (2:0)

Belek, Tore: Zabarnyi (12./Eigentor), Burgstaller (32., 48.), Knasmüllner (81.) ND Beltinci (2. Liga SLO) - Austria Klagenfurt 1:7 (1:3)

Klagenfurt-Tore: Demaku (3.), Pink (14., 37.), Soto (61., 82., 84.), Wernitznig (79.)