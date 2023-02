Schopp startet Mission Klassenerhalt mit 100. Ligaspiel

Markus Schopps Trainer-Comeback in der Fußball-Bundesliga fällt mit einem speziellen Jubiläum zusammen.

Im Auswärtsspiel am Sonntag (ab 14.30 Uhr im Sport24-Liveticker) gegen die SV Ried sitzt der Steirer zum 100. Mal in einem Oberhaus-Match auf der Bank des TSV Hartberg. Zu diesem Anlass wünscht sich der Ex-ÖFB-Internationale drei Punkte und eine starke Leistung. "Ich möchte sehen, dass wir an Stabilität und Ideen gewonnen haben. Dann kommen auch die Resultate", erklärte Schopp.

Sein Club liegt derzeit am Tabellenende, die zwei Punkte entfernten Rieder sind Vorletzter und könnten mit einem Sieg überholt werden. Selbst wenn es damit nicht klappen sollte, dürfe man nicht die Nerven wegschmeißen, betonte Schopp. "Wir müssen in der Beurteilung des Spiels sehr achtsam sein und uns nicht nur vom Resultat leiten lassen. Es ist wichtig, dass wir in unserem Prozess kleine Etappenziele definieren."

Eines dieser Etappenziele ist die schnellstmögliche Integration der insgesamt acht Winter-Neuzugänge. In diesem Zusammenhang bat Schopp um Geduld. "Sie werden uns nicht gleich alle sofort helfen können."

Ried bereits im Wettkampfmodus

Während die Hartberger vor ihrem ersten Pflichtspiel in diesem Kalenderjahr stehen, haben die Rieder bereits ein Bewerbsmatch in den Beinen. In der Vorwoche gelang ihnen mit einem 2:0 beim Ostligisten Wiener Sport-Club der Einzug ins ÖFB-Cup-Semifinale. "Das war für sie ein richtig gutes Bonusspiel, das einen gewissen Schub an Selbstvertrauen schenkt. Für mich ist das ein kleiner Vorteil für Ried", meinte Schopp.

Ried-Coach Christian Heinle zeigte vor den Hartbergern Respekt. "Sie haben sich gut verstärkt und über den Winter einige namhafte Neuzugänge mit Salzburg-Vergangenheit geholt. Sie werden im Frühjahr eine andere Rolle einnehmen als im Herbst", vermutete Heinle und bezeichnete den TSV als "unmittelbaren Konkurrenten um den Klassenerhalt. Aus diesem Grund wäre es natürlich schön, wenn wir schon zu Beginn voll anschreiben, damit wir ein kleines Punktepolster aufbauen können."

Im bevorstehenden Abstiegskampf beschwor Heinle die clubinterne Einheit. "In den vergangenen zwei Jahren haben wir den Klassenerhalt geschafft, weil wir als Verein voll zusammengestanden sind", erklärte der Trainer. Sein Team holte aus den bisherigen vier Bundesliga-Heimpartien gegen Hartberg drei Siege und ein Unentschieden.

Fakten & mögliche Aufstellung

SV Ried - TSV Hartberg

Ried, josko-Arena, 14.30 Uhr

Schiedsrichter: Lechner

Bisheriges Saisonergebnis: 0:2 (a). 2021/22: 1:1 (a), 1:0 (h), 0:0 (h), 1:1 (a)

Ried: Strebinger - Ungar, Turi, Plavotic, Jurisic - Nutz, Martin, Cosgun - Pomer, Lang, Mikic

Es fehlen: Sahin-Radlinger, Ziegl, Stosic (alle Knieverletzung)

Hartberg: Sallinger - Farkas, Sonnleitner, Karamarko, Klem - Diakite - Frieser, Avdijaj, Heil, Providence - Kriwak