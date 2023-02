Sturm kämpft vor Duell gegen Hartberg mit Personalsorgen

Sturm reist mit viel Selbstvertrauen, aber langer Ausfall-Liste zum Steirer-Derby beim TSV Hartberg.

Für die Oststeirer scheint die Aufgabe gegen die zweitplatzierten Grazer am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) groß, Vorfreude herrschte dennoch. Der Frühjahrsauftakt glückte, nach dem Erfolg in Ried hat Hartberg die "Rote Laterne" vorerst abgegeben. Der erste Saisonvergleich endete für Sturm nicht zufriedenstellend: Hartberg erkämpfte sich lange in Unterzahl spielend ein torloses Remis.

Christian Ilzer sah dem Spiel vor voraussichtlich gut gefüllten Rängen gegen einen besseren Gegner als noch im Herbst entgegen. "Sie haben sich im Winter gut verstärkt und mit Markus Schopp einen in der Vergangenheit schon sehr erfolgreichen Trainer verpflichtet. Wir stellen uns auf ein schweres Auswärtsspiel ein", sagte der Sturm-Trainer. Seine Elf müsse "am Punkt bereit sein". Das war sie in den ersten Auftritten im neuen Jahr. Dem Erfolg in Salzburg im Cup-Viertelfinale (5:4 i.E.) folgte ein spät eroberter 1:0-Heimsieg gegen Rapid.

Sorgen bereiteten jedoch Muskelverletzungen, die gleich drei Stammkräfte zu wochenlangen Pausen zwingen. Verteidiger Gregory Wüthrich (Adduktoren) und Stürmer Albian Ajeti (Oberschenkel) verletzten sich im Rapid-Spiel, Mittelfeldmann Otar Kiteishvili (Oberschenkel) zu Wochenbeginn im Training. Ilzer stufte dies als "heftig" ein, Jammern sei aber nicht angesagt. "Es ist wieder eine große Prüfung, die auf uns wartet - wir nehmen sie an und werden alles dafür tun, um sie zu bestehen."

Hartberg genießt Heimvorteil gegen Grazer

Helfen wird Sturm der breite Kader. David Affengruber, Ivan Ljubic und Manprit Sarkaria stehen parat, auch Winter-Zugang Bryan Teixeira ist eine Option. Stefan Hierländer dürfte nach seiner Wadenblessur noch auf der Bank Platz nehmen. Rein tabellarisch droht Sturm keine Gefahr. Der erste Verfolger LASK ist sechs Zähler entfernt. Nach vorne hat Salzburg bei noch fünf Runden im Grunddurchgang ebenfalls sechs Punkte Vorsprung auf die Grazer.

Hartberg schöpft auch aus den jüngsten Heimauftritten gegen Sturm Hoffnung. Am 3. Oktober 2021 gab es einen 3:2-Sieg zu bejubeln, davor holten die Blauweißen 2020/21 ein Remis (1:1). Die Heimspielbilanz der Hartberger gegen Sturm in der Bundesliga lässt sich sehen: In fünf Spielen in der Profertil Arena gab es drei Siege bei einem Remis und einer Niederlage.

Schopp sah einer großen Aufgabe entgegen. "Ich erwarte mir ganz viel Entschlossenheit, ganz viel Energie von unserer Mannschaft, damit wir in diesem Duell unseren Fans etwas präsentieren können", sagte Hartbergs Rückkehrer. "Und zwar nicht nur am Platz, sondern auch etwas Zählbares", legte der TSV-Coach nach. Für die Partie fraglich war Innenverteidiger Mario Sonnleitner, der mit muskulären Problemen in Ried raus musste. In der Pause sagt Hartberg einer langjährigen Stütze adieu. Ex-Tormann und -Kapitän Rene Swete wird offiziell in den Ruhestand verabschiedet und für seine Verdienste vom Verein geehrt.

Technische Daten & mögliche Aufstellungen

TSV Hartberg - SK Sturm Graz

Hartberg, Profertil Arena, 17 Uhr

Schiedsrichter: Muckenhammer

Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a).

2021/22: 3:2 (h), 0:3 (a).

Hartberg: Sallinger - Farkas, M. Horvat, Karamarko, Pfeifer - Kainz, Heil - Frieser, Fadinger, Avdijaj - Kriwak

Fraglich: Sonnleitner (muskuläre Probleme)

Sturm: Okonkwo - Gazibegovic, Affengruber, Borkovic, Dante - Gorenc-Stankovic - T. Horvat, Ljubic, Prass - Emegha, Sarkaria

Es fehlen: Kiteishvili (Oberschenkel), Wüthrich (Adduktoren), Ajeti (Oberschenkel), Böving (Syndesmoseband), Jantscher (Wade), Wels (Meniskus)