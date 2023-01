Teenie-Torjäger Forst schießt WSG Tirol ins Finale

Fußball-Bundesligist WSG Tirol steht im Finale des Malta Cups.

Die Mannschaft von Thomas Silberberger besiegte am Dienstag in Ta'Quali im zweiten Gruppenspiel AS Trencin mit 3:1 (0:0). Matchwinner für die WSG war der 19-jährige Justin Forst, der zunächst zum 2:1 traf und sein Team in der 91. Minute ins Endspiel schoss. Forst hatte schon beim 1:1 gegen Liberec den WSG-Treffer erzielt. Sandi Ogrinec (78.) hatte die Führung der Slowaken durch Rahim Ibrahim (46.) ausgeglichen.

Im Finale am Donnerstag (16.00 Uhr) gegen den deutschen Zweitligisten SV Sandhausen oder den tschechischen Club Trinity Zlin geht die WSG Tirol auf den zweiten Turniersieg beim Malta Cup nach 2021 los.