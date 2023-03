WAC hilft im Meistergruppen-Kampf gegen Hartberg nur ein Sieg

Der WAC stimmt sich in den abschließenden Runden bis zur Punkteteilung schon auf die anstehende Aufgabe in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga ein. Nach der jüngsten Niederlage gegen Rapid ist der Sprung in die Top Sechs nur noch schwer zu erreichen.

Vor dem Auswärtsspiel in Hartberg am Samstag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) rief Trainer Robin Dutt schon "verschiedene Möglichkeiten, die Ziele zu erreichen" ins Gedächtnis. Die Steirer wollen wieder einen Schritt nach vorne machen. "Man muss sich immer wieder des Modus' bewusst sein. Viele arbeiten auf das Ende des Grunddurchgangs hin, aber das ist nur ein Zwischenziel, nur ein Teil der kompletten Meisterschaft", meinte Dutt zu aktuellen Lage. Auf was der Deutsche hinauswill: Der Erste der Qualifikationsgruppe darf über das Europacup-Play-off noch auf einen internationalen Startplatz hoffen.

In der zweiten Saisonphase soll auch Dominik Baumgartner wieder mit dabei sein. Der Verteidiger wird nach seiner Meniskus-Operation in der nächsten Woche mit dem Lauftraining anfangen. Baumgartner ging zuletzt ab, aufgrund der Ausfälle in der Abwehr ortete Dutt dort die Problemzone: Die aktuelle Dreierkette ist nicht eingespielt. Vorne passt es mit Tai Baribo und Maurice Malone. "Wir sind nach wie vor die Mannschaft, die am zweitmeisten Tore erzielt hat", betonte Dutt. 34 Mal hat sein Team angeschrieben, nur Salzburg (42) hat einen höheren Wert. Ein Verletzter kam in dieser Woche jedenfalls dazu: Ersatzkeeper Lukas Gütlbauer muss sich einer Schulter-Operation unterziehen und fällt bis Sommer aus.

Dutt selbst steht offenbar nicht unter Erfolgsdruck. Im Lavanttal machte in den vergangenen Tagen der Name von Manfred Schmid die Runde. Der im Winter in Wien beurlaubte 52-Jährige löste seinen Vertrag bei der Austria in dieser Woche auf. Dietmar Riegler wollte gegenüber der "Krone" jedoch von einer Trainerdiskussion nichts wissen. "Wir ziehen das mit Dutt durch!", wurde der WAC-Boss zitiert.

Hartberg kämpft um Klassenerhalt

In Hartberg ist Markus Schopp mit dem klaren Ziel Klassenverbleib am Ruder. Die Oststeirer präsentierten sich in den ersten Frühjahrsrunden verbessert, holten einen Sieg in Ried, brachten sich dann aber selbst um Zähler. Beim jüngsten 0:3 bei der Austria sah Schopp Patzer in der Abwehr, die einen möglichen Punktgewinn verhinderten. Schopp sah "Dinge, die zu korrigieren sind". Es deuten sich Umstellungen an. "Im Fußball kann es aber sehr schnell gehen. Wenn wir einmal den Schalter umlegen, werden wir uns bald belohnen", meinte Schopp. Mit einem Heimsieg winkt der Sprung auf Platz zehn, sollte Altach in Klagenfurt verlieren.

Zu Hause ist Hartberg gegen den WAC in der Bundesliga jedoch noch sieglos. Drei Remis und zwei Niederlagen bei fünf Versuchen lautet die Bilanz. Der WAC ist jene Mannschaft, gegen die Hartberg die meisten Spiele in der Historie auf Pflichtspielebene absolviert hat. 40 sind es mittlerweile, 12 davon haben die Steirer gewonnen, 16 die Kärntner. Das erste Duell dieser Saison ging mit 3:1 an den WAC.

Zahlen, Fakten & mögliche Aufstellungen

TSV Hartberg - Wolfsberger AC

Hartberg, Profertil Arena, 17 Uhr

Schiedsrichter: Pfister

Bisheriges Saisonergebnis: 1:3 (a)

2021/22: 3:1 (a), 2:2 (h).

Hartberg: Sallinger - Steinwender, Horvat, Rotter, Pfeifer - Kainz, Heil - Frieser, Prokop, Avdijaj - Kriwak

Es fehlen: keine

WAC: Bonmann - Oermann, Piesinger, Bukusu - Veratschnig, Jasic, Omic, Taferner, Anzolin - Baribo, Malone

Es fehlen: Baumgartner (Meniskus-OP), Gugganig (krank), Boakye (Knöchel), Gütlbauer (Schulter-OP)