Wiener Derby um israelischen Linksverteidiger?

Auf der Linksverteidiger Position herrscht sowohl bei den Veilchen, als auch in Hütteldorf dringender Handlungsbedarf. Bei den Grün-Weißen stehen mit Martin Moormann und Jonas Auer zwei junge Linksverteidiger im Aufgebot. Routiniers wie Thorsten Schick und Martin Koscelnik sind noch angeschlagen. Wie "Gate 7 International" auf Twitter berichtet, sollen die Hütteldorfer nun bei Olympiakos fündig geworden sein.

Der 20-jährige Doron Leidner soll die Hütteldorfer auf Leihbasis bis zum Saisonende in der Defensive verstärken. Der sechsfache Teamspieler Israels ist bei Olympiakos Piräus unglücklich und kommt nur in der Reserve zum Zug. Für einen Einsatz beim aktuell Tabellendritten in der griechischen Liga reichte es bislang noch nicht. Erst im Sommer wechselte der Israeli für zwei Millionen Euro von Hapoel Tel Aviv an die griechische Hafenstadt.

We’ve mentioned on the show before that we had been hearing Doron Leidner was preparing for a loan move to Austria.



According to Nikolakopoulos, Leidner will be going on loan to Rapid Vienna for the remainder of the season.#OlympiacosFC #Leidner #loanwatch