Zwei Top-Talente aus Mailand wechseln nach Österreich

Zwei Top-Talente aus Italien wechseln in die Österreichische Bundesliga. Salzburg schnappt sich den 16-Jährigen Alessandro Ciardi von Inter, Altach leiht sich den Dänen Andreas Jungdal vom AC aus.

Red Bull Salzburg hat aus der Akademie von Inter Mailand den italienischen Nachwuchs-Nationalspieler Alessandro Ciardi verpflichtet. Der seit wenigen Tagen 16-Jährige wurde bis Juni 2025 unter Vertrag genommen, wie Österreichs Fußball-Serienmeister am Dienstag bekannt gab. Ciardi wird vorerst in Salzburgs U18 zum Einsatz kommen. Der Mittelfeldspieler agierte zuletzt im italienischen U16-Nationalteam, im vergangenen Dezember traf er in einem Testspiel gegen Österreich.

Ebenfalls in Mailand hat der SCR Altach zugeschlagen. Die Vorarlberger haben sich die Dienste des 20-jährigen Tormanns Andreas Jungdal gesichert. Der dänische U21-Nationalteam-Goalie unterschrieb vorerst leihweise bis Sommer bei den Vorarlbergern, die dann eine Kaufoption haben, wie sie am Dienstag bekanntgaben. Der 1,95-Meter-Mann war seit Sommer 2019 beim italienischen Meister AC Milan tätig, kam dort aber bei den Profis noch zu keinem Einsatz in einem Pflichtspiel.

"Bei AC Milan genoss er eine hervorragende Ausbildung. Seine gesammelten Erfahrungen auf Top-Niveau werden uns in naher Zukunft in der Bundesliga weiterhelfen", sagte Altach-Sportdirektor Georg Festetics.