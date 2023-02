Das war die Karriere von Volkan Kahraman (†43)

Volkan Kahraman ist tot. Der gebürtige Wiener wurde am Mittwoch auf offener Straße in Simmering erschossen. Der 43-Jährige war in seiner sportlichen Karriere als Profifußballer u.a. in den Niederlanden, der Türkei und Österreich aktiv. Für das Nationalteam lief Kahraman drei Mal auf.

Volkan Kahraman wurde am 10. Oktober 1979 in Wien geboren und spielte in der Jugend zunächst für die Wiener Austria und galt als großes Talent im heimischen Fußball. Mit 15 Jahren folgte der Wechsel in die Niederlande in die Nachwuchsmannschaft von Feyenoord Rotterdam, für die er als 17-Jähriger einen Kurzeinsatz in der höchsten Spielklasse verzeichnen konnte. Es folgte der Wechsel zu Excelsior Rotterdam, wo er seine erfolgreichste Zeit als Profi-Fußballer erleben durfte. Der offensive Mittelfeldspieler brachte es in 58 Einsätzen auf sieben Tore und elf Assists. Nach Stationen in der Türkei (Trabzonspor und Erzurumspor) um die Jahrtausendwende folgte die Rückkehr nach Österreich, wo er unter anderem mit Pasching den Aufstieg in die Bundesliga schaffte (2001/2002). © GEPA × In dieser Zeit schaffte er es auch ins ÖFB-Nationalteam, wo er von Hans Krankl erstmals einberufen wurde. Insgesamt brachte es Kahraman auf drei ÖFB-Länderspieleinsätze. © GEPA × Kahraman (1. Reihe, ganz rechts hockend) beim Pflichtspieldebüt gegen Belarus am 12.10.2002 © GEPA × Kahraman mit Teamchef Krankl im August 2002 Das letzte Auslandsabenteuer wagte Kahraman im Jahr 2004, wo er für Skoda Xanthi in Griechenland lediglich sechs Spiele bestreiten durfte. Seine Karriere ließ er im österreichischen Unterhaus ausklingen. Danach übernahm er Trainerjobs und Sportdirektorposten im Wiener Unterhaus, zuletzt in Simmering bei Stadtligist Ostbahn XI.