Ein Weltmeister zu Besuch auf der Hohen Warte

Der First Vienna Football Club 1894 begrüßte am Mittwoch den ehemaligen Vienna-Spieler und argentinischen Fußball-Weltmeister von 1978, Mario Kempes im Museum von Österreichs ältestem Fußballclub.

In Begleitung von Vienna-Präsident Kurt Svoboda und Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz erhielt "El Matador" von Vienna-Historiker Alexander Juraske Einblicke in die Geschichte des traditionsreichen Wiener Fußballclubs.

Der ehemalige Weltklassestürmer wurde von Vienna-Historiker Alexander Juraske durch den 1894 History Club geführt und konnte dabei seine Erinnerungen an die Zeit als Spieler des Clubs auffrischen. Im Rahmen der privaten Führung durch das Museum zeigte sich der 68-jährige Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 1978 sichtlich beeindruckt von den Exponaten, die die Geschichte des Vereins und des österreichischen Fußballs im Allgemeinen darstellen.

© First Vienna FC ×

"Es hat mich sehr gefreut, dass sich die Verantwortlichen die Zeit genommen haben und mir das Vereinsmuseum der Vienna gezeigt haben. Seit meinem letzten Besuch vor fast vier Jahren hat sich viel getan im Verein", sagte Mario Kempes. "Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Zeit als Spieler der Vienna, es war für mich damals eine unglaubliche Erfahrung. Umso mehr freut es mich auch, dass der Club wieder zurück in der 2. Liga ist.“

© First Vienna FC ×

Svoboda: "Eine absolute Legende des Weltfußballs"

Sowohl Vienna-Präsident Kurt Svoboda als auch Vienna-Sportdirektor Andreas Ivanschitz waren begeistert von der Leidenschaft, die Mario Kempes für den Club und den österreichischen Fußball zeigt. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Mario Kempes unser Vereinsmuseum besucht hat", so Kurt Svoboda. "Er ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und eine absolute Legende des Weltfußballs. Es war großartig, mit ihm über seine Erfahrungen beim Club zu sprechen, seine Sichtweise auf den Fußball und die Entwicklungen, die dieser seit seiner aktiven Zeit genommen hat."

Andreas Ivanschitz fügt hinzu: "Der Besuch von Mario Kempes bei uns auf der Hohen Warte war natürlich eine Ehre. Wir hatten die Gelegenheit, mit ihm über seine Karriere und seine Zeit bei der Vienna zu sprechen, und es war inspirierend, seine Leidenschaft und Hingabe zum Fußball zu erleben.“

"Es war großartig, Mario Kempes durch das Museum zu führen", freut sich Vereinshistoriker Alexander Juraske. "Er hatte viele Erinnerungen und Geschichten aus seiner Zeit als Spieler des Clubs zu erzählen. Es war schön, diese Erfahrungen aus erster Hand zu hören und zu sehen, wie sehr er immer noch mit dem Club verbunden ist."

Mario Kempes schnürte seine Fußballschuhe von Frühjahr 1986 bis Sommer 1987 bei der Vienna und sorgte für eine Fußball-Euphorie in Wien-Döbling. "Das ist ungefähr so, als wäre der Papst ab Frühjahr Pfarrer von Grinzing", so kommentierten österreichische Tageszeitungen damals den Wechsel des Weltmeisters. Bei seinem Heimdebüt füllten rund 15.000 Zuschauer die Ränge der Naturarena Hohe Warte.

Weltmeister von 1978

Mario Kempes nahm an drei Weltmeisterschaften teil (1974, 1978, 1982). 1978 schoss er Argentinien quasi im Alleingang zum Weltmeistertitel. Im Finale gegen Ernst Happels Holländer erzielte er zwei Tore – das erste in der 38. Minute und das zweite, den entscheidenden Treffer zum 2:1, nach einem Sololauf in der Verlängerung (105. Minute). Argentinien war nach dem 3:1 gegen die Niederlande zum ersten Mal Weltmeister. Kempes wurde mit sechs Toren Torschützenkönig und darüber hinaus zum besten Spieler des WM-Turniers gewählt.

© Getty ×

Kempes Wechsel von Spanien nach Wien Döbling 1986 gilt bis heute als der größte Transfer, der in der österreichischen Fußballgeschichte jemals abgewickelt worden ist. Zum damaligen Zeitpunkt war die Verpflichtung von Kempes eine Sensation, in etwa so, als würde Lionel Messi heute vom FC Barcelona zur Vienna wechseln.

Kempes hautnah für Fans zu erleben

Für alle Fans des Weltmeisters besteht am Donnerstag noch die Gelegenheit Mario Kempes live zu sehen. Auf Einladung des ehemaligen Vienna-Trainer Christoph Beranek und seiner Agentur 24/7 Football präsentiert der Argentinier im Restaurant Fairplay (ab 20 Uhr, Klabundgasse 11, 1190 Wien) seinen Wein "El Matador". Gemeinsam können Fans in gemütlicher Atmosphäre alte Fußballgeschichten zum Leben erwecken.