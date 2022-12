Startschuss zur oe24-Fußballerwahl

Ab sofort können Sie auf www.oe24.at für ihren Lieblings-Kicker voten.

David Alaba, Marko Arnautovic, Guido Burgstaller, oder ein vermeintlicher Außenseiter – wer wird der oe24-Fußballer des Jahres? Ab sofort können Sie abstimmen. Insgesamt stehen neun Rubriken zur Auswahl. Die vier Haupt-Kategorien heißen Spieler-, Spielerin, Team und Trainer des Jahres 2022. Dazu können Sie den beliebtesten Tormann, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer, sowie den besten Spieler aus dem Regionalfußballbereich wählen. Und so einfach gehts: Einfach auf den Voting-Button klicken und die Namen Ihres Lieblingsspielers oder Ihrer Spielerin in der jeweiligen Kategorie eingeben. Fertig. In den letzten Jahren machten vor allem die Rapid-Fans ordentlich Dampf.

Triumph: Rapid gewann 2021 in acht Kategorien

2021 gewann Grün-Weiß acht von neun Kategorien. Marco Grüll wurde Fußballer des Jahres (siehe Story rechts). Nur beim Frauen-Voting ging Rapid – weil die Hütteldorfer keine Damen-Mannschaft stellen – leer aus. Hoffenheim-Stürmerin Nicole Billa sicherte sich den Sieg.

Heuer werden die Karten neu gemischt. Vor allem David Alaba, der schon die APA-Fußballerwahl gewann, darf sich gute Chancen ausrechnen. Immerhin ist der 30-Jährige unumstrittener Stammspieler bei Real Madrid. Dazu gewann der ÖFB-Teamkapitän mit den „Königlichen“ die Champions League. Bologna-Star Marko Arnautovic ist Zweiter in der Torschützenliste der Serie A. Der Stürmer wurde heuer zum ÖFB-Rekordspieler.

Favoriten: Burgstaller, Alaba oder Arnautovic

Mit 106 Einsätzen ließ er Andreas Herzog hinter sich. Bei Rapid spielte sich mit Guido Burgstaller ein Rückkehrer ins Rampenlicht. In 25 Pflichtspielen netzte der 33-Jährige zwölfmal und lieferte fünf Assists. In der Torjägerliste der Bundesliga ist er mit zehn Treffern Zweiter – hinter Klagenfurts Markus Pink (zwölf Tore). Auch bei den Frauen zeichnet sich ein enges Rennen ab. Zu den großen Favoritinnen gehören Julia Hickelsberger-Füller (Hoffenheim), Nicole Billa (Hoffenheim), oder Sarah Zadrazil (Bayern).