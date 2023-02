Quartett macht sich die letzten zwei Plätze im Final Four aus

Runde der Entscheidung in der 1. ÖFB Futsal Liga. Am letzten Spieltag der Hauptrunde sind noch zwei Tickets für das Final Four zu vergeben.

Fortuna Wr. Neustadt, Futsal versli.at Klagenfurt, Stella Rossa tipp3 und der PFC Liberta Legion müssen am Sonntag liefern.

Der FC Ljuti Krajisnici und der FC Diamant Linz sind fix für das Entscheidungsturnier qualifiziert. Beide Teams haben Heimrecht. Krajisnici steht bereits als Sieger des oberen Play-offs fest, was bedeutet, dass der Aufsteiger beim Auftakt der K.o.-Phase auf den Viertplatzierten trifft.

Das Final Four startet am 26. Februar. Bis spätestens 9. April fällt die Meisterentscheidung. Doch jetzt geht es erst einmal darum, die letzten Tickets zu lösen. Der Hit zwischen Stella Rossa tipp3 und Fortuna Wr. Neustadt wird live auf ÖFB TV übertragen.

Oberes Play-off

Sonntag, 19.02.2023, 13:00 Uhr

FC Ljuti Krajisnici vs. FUTSAL versli.at Klagenfurt

FUTSAL versli.at Klagenfurt ist mit einem Sieg gegen Tabellenführer FC Ljuti Krajisnici fix für das Final Four qualifiziert. Beim 6:9 gegen Stella Rossa kassierten die Kärntner zuletzt allerdings die zweite Niederlage in Folge. Dazu verlor der Tabellen-Vierte auch das letzte Aufeinandertreffen mit Krajisnici 4:5. Bei Punktegleichheit mit Stella Rossa oder mit Liberta Legion hätte Klagenfurt aufgrund des verlorenen direkten Duells das Nachsehen.

Almir Sabic, FC Ljuti Krajisnici: „Es geht in der letzten Runde des Meister-Play-offs gegen Klagenfurt. Wir haben uns das Halbfinale, im Gegensatz zu den Gästen, bereits gesichert. Klagenfurt wird mit Sicherheit alles geben, um das Ticket zu lösen. Wir haben zu Hause nichts zu verschenken und wollen in unserer Heimstätte weiterhin ungeschlagen bleiben.“

Mario Tomic, FUTSAL versli.at Klagenfurt: „Wir werden am Tag der Entscheidung noch einmal alles geben müssen. Die Tagesform sowie die Kaderdichte werden entscheidend sein.“

Sonntag, 19.02.2023, 13:30 Uhr

Stella Rossa tipp3 vs. Fortuna Wr. Neustadt LIVE auf ÖFB TV

Stella Rossa tipp3 hilft im Kampf um das Final Four nur ein Sieg. Gegner Fortuna Wr. Neustadt würde schon ein Punkt reichen. Während die Wiener mit einem 9:6 gegen Klagenfurt zuletzt neues Selbstvertrauen tankten, mussten sich die Niederösterreicher mit einem 7:7 beim PFC Liberta Legion zufriedengeben. Das jüngste direkte Duell ging im Jänner 7:4 an Wr. Neustadt.

Aleksandar Ristovski, Stella Rossa tipp3: „Wir freuen uns schon sehr auf dieses Top-Spiel. Wir haben noch die Chance ins Final Four zu kommen. Deshalb spielen wir natürlich voll auf Sieg. Mit Boris Vukovic und David Rajkovic kommen zwei Spieler wieder zurück. Unser Kader ist top besetzt, es sind alle an Bord. Wir spielen in der neuen Sporthalle Simmering, sind die Ersten, die hier ein Event veranstalten dürfen. Das ist schon etwas Besonderes. Der Einzug in das Final Four hängt nicht nur von uns ab. Wir müssen auch nach Linz schauen, was dort passiert. Aber zuerst müssen wir unsere Hausaufgaben machen.“

Markus Valenka, Fortuna Wr. Neustadt: „Wir wissen, was am Sonntag auf dem Spiel steht. Es ist eine enorm wichtige Partie für uns. Trotz der guten Ausgangsposition werden wir uns nicht auf irgendwelche Rechenspielchen einlassen. Wir werden hundertprozentig auf Sieg spielen. Wir werden unseren Matchplan von der ersten bis zur letzten Minute durchziehen und werden dann endlich das Ticket für das Final Four lösen.“

Sonntag, 19.02.2023, 17:45 Uhr

PFC Liberta Legion vs. FC Diamant Linz

Der PFC Liberta Legion braucht einen Sieg und Schützenhilfe um noch den Sprung in das Final Four zu schaffen. Der FC Diamant Linz schließt die Hauptrunde bereits fix als Zweiter ab. Beim 7:7 gegen Wr. Neustadt blieb Liberta das dritte Spiel in Folge ungeschlagen. Diamant kassierte im Derby eine 4:7-Niederlage gegen Ljuti Krajisnici. Das letzte direkte Duell ging mit einem 7:2 klar an die Linzer.

Unteres Play-off

Im unteren Play-off sind die wichtigsten Entscheidungen bereits gefallen. Vienna Walzer und der Futsal Club Graz (im Laufe der Saison disqualifiziert) steigen in die 2. ÖFB Futsal Liga ab. Der SFK Libero Graz ist am letzten Spieltag nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen.

Sonntag, 19.02.2023, 11:00 Uhr

SFK Libero Graz vs. Dynamo Triestingtal

Während der SFK Libero Graz bereits fix Erster des unteren Play-offs ist, könnte Dynamo Triestingtal noch auf Platz zwei klettern. Beide Teams gewannen ihre letzten Spiele. Die Steirer feierten beim 7:3 gegen Käfig League den zweiten Sieg in Folge. Dynamo setzte sich 8:4 bei Vienna Walzer durch. Alle vier direkten Duelle gingen an Graz – das letzte 7:4.

Bojan Krpic, SFK Libero Graz: „Auch im letzten Spiel der Saison wollen wir da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Wir haben die beste Tabellenplatzierung in unserer Vereinsgeschichte erreicht und wollen auch punktemäßig einen vereinsinternen Rekord aufstellen.“

Sebastian Schmidt, Dynamo Triestingtal: „Für uns steht am Schluss noch einmal eine weite Auswärtsfahrt auf dem Programm. Es geht nach Graz. Wir werden alles geben und hoffen auf einen super Saisonabschluss. Damit möchten wir auch danke sagen an alle Fans und Sponsoren, die uns unterstützt haben. Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn wir wieder in der 1. ÖFB Futsal Liga dabei sind.“

Sonntag, 19.02.2023, 16:00 Uhr

Vienna Walzer vs. Futsal Club Komusina

Schlusslicht Vienna Walzer steht bereits als Absteiger fest. Auch an der Platzierung vom Vierten des unteren Play-offs, Futsal Club Komusina, wird sich am letzten Spieltag wohl nichts mehr ändern. Trotzdem wollen beide Teams noch einmal einen Sieg einfahren. Das jüngste Aufeinandertreffen ging 7:0 an Komusina.

2. ÖFB Futsal Liga

In der Gruppe West der 2. Liga könnte in dieser Runde die Meisterentscheidung fallen. Nämlich dann, wenn Tabellenführer LPSV-Kärnten am Sonntag (18:00 Uhr) gegen den SK Puntigamer Sturm Graz gewinnt und Verfolger International Klessheim Futsal Club vorher (17 Uhr) bei den Steyrer Kickers patzt.

In der Gruppe Ost hat der Pharaohs FSC den ersten Titel-Matchball. Der Tabellenführer liegt bei einem absolvierten Spiel weniger punktegleich vor Verfolger Oberndorf/Mostviertel FSV. Das bedeutet, dass die Wiener bei einem Sieg am Sonntag (20:00 Uhr) gegen den FC Seestadt durch wären. Oberndorf ist schon ab 17:00 Uhr im Einsatz – ebenfalls gegen den FC Seestadt.