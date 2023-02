''Ich bin Hans Krankl'' - Sky-Doku feiert zum 70er des Goleadors Premiere

Hans Krankl feiert seinen 70. Geburtstag! Sky Sport Austria widmet der österreichischen Sport-Ikone einen Dokumentarfilm, der den Menschen und Fußballer Hans Krankl in all seinen Facetten beleuchtet.

Für die Dokumentation begleitete das Sky Sport Austria Filmteam Hans Krankl unter anderem an jenen Ort, an dem der heutige Sky Experte begann, Fußball zu spielen - am Loquai-Platz in Wien-Mariahilf. Sky Seher dürfen sich zudem auf die musikalische Seite des "Goleadors" freuen. Zu sehen sind spannende Aufnahmen des Konzerts mit seiner Band Monti Beton im Wiener Metropol, das als jährlicher Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit stattfindet.

Ein weiterer Drehort des Dokumtarfilms ist Jesolo. Der Sky Experte lebt seit über 30 Jahren mehrere Wochen im Jahr an der Adriaküste und nennt die Stadt eine zweite Heimat. Der Europapokalsieger mit dem FC Barcelona spricht über seine Liebe zum Meer und wurde von der Sky Crew zu seinem Lieblingsitaliener, sowie zum Friseur begleitet. Hans Krankl spricht mit Gestalter Christoph Jochum nicht nur über die schönen Zeiten seiner Karriere.

Mit großer Offenheit erzählt der ehemalige Rapid & Barcelona Stürmer auch über persönliche Schicksalsschläge, wie den lebensgefährlichen Unfall seiner Frau in der katalanischen Hauptstadt. Jochum über die Dreharbeiten mit dem Sky Experten: "Krankl ist immer authentisch. Er verstellt sich nie."

Die Dokumentation „Ich bin Hans Krankl“ feiert am 14. Februar zu Hans Krankls 70. Geburtstag im Vorfeld der UEFA Champions League Berichterstattung zum Achtelfinale zwischen Paris St. Germain und dem FC Bayern München auf Sky Sport Austria 1 Premiere.