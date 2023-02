ÖFB-Cup: Glückslos für Rapid im Halbfinale

Eines ist jedenfalls fix: Red Bull Salzburg wird den ÖFB-Cup heuer nicht gewinnen. Die Bullen scheiterten im Viertelfinale im Elfer-Krimi an Sturm Graz. Neben den Steirern kämpfen noch Rapid, LASK und die SV Ried um den Pokal.

Im Rahmen der Sendung "Sport am Sonntag" im ORF erfolgte die Auslosung für die Halbfinal-Partien im ÖFB-Cup. Salzburg-Bezwinger Sturm Graz bekommt es im Halbfinale des Fußball-ÖFB-Cups zuhause mit dem LASK zu tun. Das hat die am Sonntagabend in Wien im Rahmen der ORF-Sportsendung vorgenommene Auslosung ergeben. Im zweiten Semifinale empfängt der SK Rapid die SV Ried. Gespielt wird zwischen 4. und 6. März. Das Finale folgt dann am 1. Mai in Klagenfurt.

ÖFB-Cup, Halbfinale:

SK Rapid Wien - SV Ried

Sturm Graz - LASK

Die Spieltermine sind zwischen 4. und 6. April 2023 angesetzt. Das Finale steigt am 1. Mai 2023 in Klagenfurt.