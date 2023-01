Die Teams für das obere und das untere Play-off stehen eine Runde vor dem Ende des Grunddurchgangs bereits fest. Nach dem aktuellen Spieltag kommt es zur Teilung der Tabelle.

Dann geht es für die Klubs im Play-off um die jeweiligen Platzierungen. Am Ende des oberen Play-offs kämpfen die besten Vier im Final Four (K.o.-System) um den Meistertitel. Im unteren Play-off geht es bei den verbleibenden fünf Teams gegen den Abstieg. Futsal Club Graz wurde im laufenden Bewerb disqualifiziert. Die Steirer stellen damit einen von zwei Fixabsteigern in die 2. ÖFB Futsal Liga. Doch auch am 11. Spieltag steht dieses Wochenende noch das ein oder andere Highlight auf dem Programm, darunter zwei echte Top-Spiele. Bereits am Samstag trifft der amtierende Meister Fortuna Wr. Neustadt als Tabellendritter auf den Rekordmeister und direkten Verfolger Stella Rossa aus Wien. Am Sonntag kommt es zum seit Wochen mit Spannung erwarteten Linzer Derby zwischen Tabellenführer Diamant Linz und dem ersten Jäger FC Ljuti Krajisnici. Das Linzer Derby wird live auf ÖFB TV übertragen.

Auch Futsal-Teamchef Patrick Barbic fiebert dem Hit bereits entgegen: „Die gesamte Futsal Community freut sich auf das erste Linzer Derby. Erster gegen Zweiter, besser geht es nicht. Ich bin mir sicher, dass das Spiel ein Spektakel auf und neben dem Spielfeld wird.“

Samstag, 14.01.2023, 20:00 Uhr

Fortuna Wr. Neustadt vs. Stella Rossa tipp3

Markus Valenka, Fortuna Wr. Neustadt: „Das wird ein interessanter Spieltag: Erster gegen Zweiter, Dritter gegen Vierter. Wir haben die letzte Partie gegen Diamant Linz aufgearbeitet, haben die Fehler analysiert und wollen die unbedingt in dieser Woche gegen Stella Rossa abstellen. Wenn wir die Eigenfehler minimieren können, dann bin ich davon überzeugt, dass wir Stella Rossa zu Hause schlagen werden. Die Leistung war nicht so schlecht wie das Ergebnis. Ganz im Gegenteil. Wir haben letzte Woche phasenweise wirklich sehr gut gespielt und genau das wollen wir auch diese Woche gegen Stella Rossa zeigen. Wir freuen uns schon irrsinnig auf die Partie und ich denke auch, dass die Halle voll sein wird.“

Aleksandar Ristovski, Stella Rossa tipp3: „Es ist das letzte Spiel der Hinrunde. Da haben wir natürlich noch einige Rechnungen offen, besonders weil wir in der gleichen Halle spielen, wie beim Entscheidungsspiel in der letzten Saison, wo wir leider verloren haben. Unser Ziel ist es weiterhin unter die ersten Vier zu kommen. Da braucht man natürlich jeden Punkt, weil Klagenfurt und Liberta auch nicht schlafen werden. Die werden auch alles versuchen, um unter die ersten Vier zu kommen. Mit einem Sieg über Fortuna könnten wir uns sogar um eine Platzierung verbessern. Wir kämpfen natürlich mit den Fußballvorbereitungen, aber wir werden höchstwahrscheinlich mit der bestmöglichen Mannschaft gegen die Fortuna antreten und natürlich auf Sieg spielen.“

Sonntag, 15.01.2023, 11:00 Uhr

SFK Libero Graz vs. PFC Liberta Legion

Bojan Krpic, SFK Libero Graz: „Es ist leider nicht das erhoffte Finale gegen Liberta um die Qualifikation für das obere Play-off. Aber dennoch ist es ein enorm wichtiges Spiel für uns und auch gleich Vorbereitung für das untere Play-off. Jeder Punkt kann im unteren Play-off entscheidend sein.“

Dejan Stojadinovic, PFC Liberta Legion: „Wir wollen den Grunddurchgang mit einem Sieg beenden und somit eine kleine Chance auf das Final Four in der Hauptrunde behalten. Es wird sicher wieder eine spannende Partie, da Libero Graz heuer eine gute Mannschaft hat. Wir müssen auf den gesperrten Randjelovic verzichten, sonst sollten alle Spieler gesund und einsatzbereit sein.“

Sonntag, 15.01.2023, 13:00 Uhr

FC Ljuti Krajisnici vs. FC Diamant Linz

Kenan Ramic, FC Ljuti Krajisnici: „Das erste offizielle Linzer Derby auf dem Linzer Parkett ist mehr als ein gewöhnliches Spiel für beide Parteien. Ich erwarte ein hartes, intensives Spiel, in dem Details entscheiden werden. Beide Mannschaften werden auf Sieg spielen und dem Publikum das bieten, was es sich erhofft und erwartet. Hiermit möchte ich noch einmal alle Futsalfreunde in die Halle einladen, um eine Atmosphäre zu schaffen, die es so nirgends sonst gibt.“

Adis Muhamedagic, Diamant Linz: „Wir sind in guter Form und bereit, unser Herz auf dem Platz zu lassen. Wir wissen wie wichtig das Spiel für uns und vor allem für unsere Fans ist. Wir werden alles dafür tun, um keinen Einzigen auf der Tribüne zu enttäuschen.“

Sonntag, 15.01.2023, 16:00 Uhr

Vienna Walzer vs. FUTSAL versli.at Klagenfurt

Mario Tomic, Futsal versli.at Klagenfurt: „Im letzten Spiel des Grunddurchgangs möchten wir uns keine Blöße geben und dieses mit einem Sieg beenden, um die Form beizubehalten. Gegen Vienna Walzer kommt es immer auf die Tagesverfassung an.“

Sonntag, 15.01.2023, 19:00 Uhr

Käfig League Futsal Club vs. Futsal Club Komusina

Beiden Teams könnte ein Sieg einen kleinen Polster im Kampf gegen Abstieg verschaffen. Die fünf gefährdeten Mannschaften liegen vor der Punkteteilung aktuell nur sechs Zähler auseinander.­