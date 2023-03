GAK verschärft mit Heimsieg Admira-Krise

Der GAK hat nach seinem Fehlstart ins neue Jahr am Sonntag im zweiten Anlauf 2023 erstmals angeschrieben. Die Grazer setzten sich in der 2. Liga zu Hause gegen die Admira mit 1:0 (1:0) durch.

Das Goldtor erzielte der Ukrainer Bogdan Wiunnyk (39.). Der Rückstand des Tabellenvierten, der von der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga träumt, auf den neuen Spitzenreiter Blau-Weiß Linz beträgt zwölf Runden vor Schluss sechs Punkte.

Für den starken Winter-Neuzugang Wiunnyk war es der erste Treffer im GAK-Dress. Die 20-jährige Leihgabe des ukrainischen Topclubs Schachtar Donezk traf nach Seitenwechsel zudem mit einem sehenswerten Fallrückzieher die Latte (63.). Die Grazer diktierten lange Zeit das Spiel, verabsäumten aber eine vorzeitige Entscheidung. In einem packenden Finish hatte dann auch die Admira Chancen auf den Ausgleich, ließ diese aber ungenutzt.

Für die Niederösterreicher setzte es bereits die fünfte Niederlage in Folge. Der Bundesliga-Absteiger aus der Südstadt dümpelt als vorläufiger Elfter im Niemandsland der Tabelle. Der GAK dagegen hat nach seinem 1:2 vergangene Woche beim Tabellenzweiten Horn wieder Hoffnung geschöpft. Routinier Michael Liendl und Co. haben vier ihrer vergangenen sechs Ligaspiele gewonnen - bei einem Remis und einer Niederlage. Am Freitag (20.30 Uhr) wartet ein Gastspiel beim Tabellennachbarn Vienna.