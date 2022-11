Steirischer Jubel-Tag in 2. Liga

Die steirischen Vereine haben am Samstag in der 2. Liga allen Grund zur Freude. Sowohl der GAK, Kapfenberg als auch Sturm II konnten ihre Spiele gewinnen.

Der GAK hat sich in der Tabelle der 2. Fußball-Liga am FAC vorbei auf den sechsten Rang vorgeschoben. Die Grazer siegten am Samstag im Heimspiel gegen Dornbirn mit 2:0 (1:0) und holten damit ihren sechsten Saisonsieg in 15 Runden. Vorwärts Steyr unterlag vor heimischer Kulisse gegen Sturm Graz II mit 1:3 (1:1), Schlusslicht Kapfenberg besiegte den FC Liefering trotz zweimaligem Rückstand mit 3:2 (1:1).

Paul-Friedrich Koller traf für den GAK in der 32. Minute nach einem Eckball. Dornbirn blieb auch danach großteils harmlos. Die Hausherren trafen zunächst noch Aluminium, ehe Michael Liendl in der Nachspielzeit per Elfmeter den verdienten Endstand fixierte.

Für Sturms Nachwuchs-Auswahl waren in Steyr mit Christoph Lang (27., 91.) und Mohammed Fuseini (80.) zwei schon in der Bundesliga erprobte Akteure erfolgreich. In Kapfenberg brachte Karim Konate die Lieferinger zwar mit seinem neunten Saisontor auf Kurs, doch Kapfenberg schlug fast umgehend durch Stefan Kordic zurück. Auch durch das 1:2 nach etwas mehr als einer Stunde ließen sich die Steirer nicht beirren und schafften durch einen Doppelschlag von Mark Grosse (70.) und Luca Hassler (73.) noch die Wende.

Die Runde wird am Sonntag mit der Partie zwischen dem SV Horn und SKU Amstetten abgeschlossen.