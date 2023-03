Vienna schießt sich auf Platz 4

Die Vienna hat in der 2. Liga vorerst den Sprung auf Tabellenrang vier geschafft. Die Döblinger feierten zum Auftakt der 18. Runde im Stadtduell bei den Young Violets Austria Wien einen verdienten 2:0-Erfolg in der Generali Arena und zogen in der Tabelle an Lafnitz, dem FAC und dem GAK vorbei.