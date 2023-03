1:0 - Barcelona bezwingt Valencia in Unterzahl

Spitzenreiter FC Barcelona hat in der spanischen Fußball-Liga nach der Niederlage in der Vorwoche wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Die Katalanen feierten am Sonntag in Unterzahl einen 1:0-Heimsieg gegen Nachzügler Valencia und vergrößerten den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid, der am Abend noch bei Betis Sevilla antrat, vorübergehend auf zehn Punkte. Das einzige Tor erzielte Raphinha nach einem gefühlvollen Zuspiel von Kapitän Sergio Busquets per Kopf (15.).

In Hälfte zwei vergab Ferran Torres zunächst einen Elfmeter (55.), ehe Abwehrspieler Ronald Araujo aufgrund einer Notbremse des Platzes verwiesen wurde (59.). In der Schlussphase hatte Barcelona Glück, dass die Pfeife des Referees bei einem Zweikampf zwischen Franck Kessie und Francisco Perez stumm blieb (86.). Valencia konnte aus der halbstündigen Überzahl am Ende kein Kapital schlagen und blieb auf dem vorletzten Tabellenplatz kleben.