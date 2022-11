10 Rote Karten bei Kracher in Südamerika

Zehn Rote Karten hat Fußball-WM-Schiedsrichter Facundo Tello bei der argentinischen Champions Trophy am Sonntag zwischen Racing Club und den Boca Juniors verteilt.

Quiet night for the referee in the Boca Juniors vs Racing game last night.



Jus the 10 red cards handed out...pic.twitter.com/x9cLwiyS7O