Arsenal siegt dank furioser Nachspielzeit

Dank späten Toren hat Arsenal im Titelrennen der englischen Fußball-Premier-League drei Zähler angeschrieben. Manchester City lässt hingegen beim 1:1 in Nottingham Punkte liegen.

Villa-Torhüter Emiliano Martinez per Eigentor in der 93. und Gabriel Martinelli mit seinem Tor in der 98. Minute waren beim 4:2 bei Aston Villa am Samstag hauptverantwortlich für den Erfolg der "Gunners". Arsenal übernahm damit wieder die Tabellenführung von Manchester City, der amtierende Meister war erst später bei Nottingham Forest im Einsatz.

Argentiniens Weltmeister Martinez hatte in der Nachspielzeit Pech, als ein Lattentreffer von Jorginho zurück auf seinen Kopf und von dort ins Netz sprang. Minuten später bugsierte Martinelli den Ball ins leere Tor, nachdem Martinez nach einer Ecke auf der Gegenseite noch nicht zurück ins Tor gelaufen war.

WTF JUST HAPPENED!!!!!!!!!!!



MARTINEZ HEADS IT IN FOR THE OWN GOAL!!!!!!!!!! ????????????????????????????????????????????



pic.twitter.com/ZYEFzd3nPG — Barstool Football (@StoolFootball) February 18, 2023

Aston Villa lag zur Pause nach Toren von Ollie Watkins (5.) und Philippe Coutinho (31.) bzw. Bukayo Saka (16.) mit 2:1 voran, Oleksandr Sintschenko gelang dann nach einer Stunde Spielzeit der Ausgleich. Danach drohte Arsenal die Zeit davonzulaufen, Villas Leon Bailey schoss sogar noch an die Latte. Es schien, als könnte die Elf von Trainer Mikel Arteta zum vierten Mal in Folge keinen Sieg in der Liga einfahren, ehe Zugang Jorginho den entscheidenden Akzent setzte.

Fußball-Ergebnisse England - Premier League - 24. Runde:

Samstag, 18.02.2023



Aston Villa - Arsenal 2:4 (2:1)



Brentford - Crystal Palace 1:1 (0:0)



Brighton and Hove Albion - Fulham 0:1 (0:0)



Chelsea - Southampton 0:1 (0:1)



Everton - Leeds United 1:0 (0:0)

Leeds: Wöber bis 46.

Nottingham Forest - Manchester City 1:1 (0:1)



Wolverhampton Wanderers - Bournemouth 0:1 (0:0)

Wolverhampton: ohne Kalajdzic (verletzt)

Newcastle United - Liverpool 18.30



Sonntag, 19.02.2023



Manchester United - Leicester City 15.00



Tottenham Hotspur - West Ham 17.30