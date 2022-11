Chelsea vor Verpflichtung von verletzten Frankreich-Star Nkunku

Wie der italienische Transfer-Experte Fabrizio Romano twittert, soll Chelsea den aktuell verletzten Wirbelwind Frankreichs im Sommer von RB Leipzig verpflichten. Der Medizincheck ist laut Berichten bereits im September über die Bühne gegangen. Über die Vertragsdauer sind derzeit keine Details bekannt.

Chelsea are closing in on Christopher Nkunku deal. Medical already done as reported in September, agreement in place with Leipzig for more than €60m clause/easier payment terms. ???????? #CFC



Long term deal agreed starting from June 2023.



Time to sign contracts then… here we go. pic.twitter.com/ByZKO5vlb9