2:1 - Bayern zittert sich an die Tabellenspitze

Union Berlin verpasst Sprung an die Tabellenspitze Mit einer torlosen Nullnummer gegen Schlusslicht Schalke 04 hat Union Berlin den Sprung an die Tabellenspitze der deutschen Fußball-Bundesliga verpasst. Weil Borussia Dortmund gegen Hertha BSC verdient mit 4:1 gewann, liegen die Bayern, der BVB und Union punktegleich an der Spitze.