Bayern: Das läuft mit Laimer

ÖFB-Teamspieler ist Wunschspieler von Trainer Julian Nagelsmann

"Laimer oder nix" - so titelte die Bild-Zeitung am Samstag die momentan heißeste Transfer-Geschichte in der deutschen Bundesliga. Darum geht es: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat unseren Nationalteamspieler zum absoluten Wunschspieler auserkoren und will Laimer schon in diesem Sommer in seiner Mannschaft haben. Doch der 25-jährige Salzburger hat noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023 bei RB Leipzig und die Bullen verlangen mindestens 30 Millionen Euro als Ablöse.

Laimer: »Ich will um alle Trophäen spielen«

Eine Summe, welche der deutsche Rekordmeister aktuell nicht zahlen will. Vor allem, da Laimer im nächsten Jahr ablösefrei zu den Bayern wechseln könnte. Doch Nagelsmann pocht auf seinen ehemaligen Schützling. Und was sagt Laimer? Er äußerte sich vor dem Urlaub schon kryptisch: "Ich will um alle Trophäen spielen"