Bayern: Einigung im Sommer-Transfer

Der FC Bayern München scheint sich nun endgültig die Dienste des Schweizer Nationaltorhüters Yann Sommers gesichert zu haben. Der 34-jährige Routinier von Borussia Mönchengladbach hat bereits das OK, sich den Bayern anzuschließen. Die Borussen würden allerdings für Sommer ebenfalls Ersatz benötigen und das wäre der 29-jährige Jonas Omlin, ebenfalls Schweizer, der aktuell in der französischen Ligue 1 beim HSC Montpellier das Tor hütet.

Jonas Omlin, vierfacher Schweizer Nationalteamspieler

Laut "Blick" sind sich Omlin und Borussia Mönchengladbach bereits über einen Vertrag bis 2027 einig. Lediglich die Ablösesumme, welche sich zwischen acht und zehn Millionen Euro einpendelt, muss noch abgeklärt werden. Wenn der Omlin-Transfer klappt, dann erhält auch Yann Sommer grünes Licht für den angestrebten Wechsel an die Isar.

Wie die "BILD" berichtet, gab Gladbach den Bayern-Bossen am Dienstag bereits die Zusage. Acht Millionen Euro sollen die "Fohlen" für den 34-jährigen Schlussmann erhalten. Klar ist jedenfalls, dass sich Borussia Mönchengladbach den Omlin-Deal mit den Sommer-Millionen komplett ausfinanzieren möchte. Uneinigkeit herrscht noch zwischen den Bayern und Gladbach bei den Bonuszahlungen. Die Münchner wollen diese (eine Million Euro) an den Sieg in der Champions League koppeln. Gladbach fordert aber, dass zumindest die Hälfte (500.000 Euro) davon gezahlt wird, wenn Bayern Deutscher Meister wird.