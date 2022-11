Bayern nach Torrausch weiterhin Spitze

Der VfL Wolfsburg sorgt zum Auftakt der 14. Runde der deutschen Bundesliga für eine faustdicke Überraschung. Die Niedersachsen beenden mit dem 2:0-Heimerfolg über Borussia Dortmund eine scheinbar ewige Durststrecke. Die Bayern sorgen mit dem 6:1 über Bremen für eine Machtdemonstration.

Die Wolfsburger starteten furios in die Partie. Schon in der Anfangsphase muss sich Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel mit einer Glanztat auszeichnen (3.). Die Herren von Cheftrainer Niko Kovac legen weiter nach. Nach einer Ecke von VfL-Kapitän Maximilian Arnold nickt Micky van den Ven unbedrängt zur Wolfsburger Führung ein (6.). Die Entscheidung besorgte Lukas Nmecha in der Nachspielzeit (91.) nach Vorarbeit vom eingewechselten ÖFB-Legionär Patrick Wimmer, der in der 58. Minute eingetauscht wurde.

Damit beenden die Niedersachsen eine Horror-Serie von 14 sieglosen Spielen in Folge gegen Borussia Dortmund (13 Niederlagen, ein Remis). Der letzte Sieg gelang am 16. Mai 2015 (2:1).

Die Dortmunder verpassen durch diese Niederlage kurzfristig den Sprung zu Tabellenführer Bayern München, die in der Abendpartie den SV Werder Bremen mit 6:1 vom Platz fegen.

Bayern im Torrausch

In München haben die Hausherren vom FC Bayern mit dem SV Werder Bremen keine Mühe. In einer munteren ersten Halbzeit fallen gleich fünf Tore. Jamal Musiala sorgt für den Auftakt nach Maß (6.). Bremen zeigt sich zunächst nicht geschockt. Mit einer herrlich herausgespielten Ballstafette gelingt den Gästen der Ausgleich (10.). Im Laufe des ersten Durchgangs spielten sich die Bayern dann in einen Rausch. Serge Gnabry (22., 28.) und Leon Goretzka (26.) bringen die Münchner schnell auf Kurs. Ein verschossener Elfmeter von Eric Maxim Choupo-Mouting (18.) bleibt somit eine Randnotiz. Gnabry stellt wenige Minuten vor dem Ende mit seinem dritten Treffer auf 5:1. Den Schlusspunkt zum 6:1 setzt der eingewechselte Jungstar Mathys Tel (84.)

Einen schalen Beigeschmack hat die Partie dennoch für die Münchner. Senegals Superstar Sadio Mané musste verletzungsbedingt früh ausgetauscht werden. Marcel Sabitzer ist beim Tabellenführer ab der 57. Minute im Einsatz.

Bochum und Stuttgart feiern wichtige Siege

Im Tabellenkeller gelingt dem VfL Bochum ein wichtiger Sieg über Borussia Mönchengladbach. Die abstiegsgefährdeten Bochumer bringen ein 2:1 über die Zeit und können sich - zumindest bis Mittwoch - vom Schlusslicht Schalke 04 lösen.

Im Kellerderby gelingt dem VfB Stuttgart mit einem 2:1 gegen die Berliner Hertha ein Befreiungsschlag. Mit dem Schlusspfiff (98.) sichert Konstantinos Mavropanos den Schwaben nach einer Ecke per Kopf drei wichtige Punkte im Abstiegskampf. In der Tabelle rücken die Stuttgarter auf Rang 13 vor. Die Hertha befindet sich nach der Last-Minute-Pleite auf Relegationsplatz 16.

Fußball-Ergebnisse Deutschland - Bundesliga - 14. Runde:

Dienstag, 08.11.2022

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

Wolfsburg: Wimmer ab 58., Pervan Ersatz

Bayern München - Werder Bremen 6:1 (4:1)

Bayern: Sabitzer ab 57., Bremen: mit Friedl, Schmid ab 62.

VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:0)

Bochum: mit Stöger, Gladbach: Lainer Ersatz, ohne Wolf (verletzt)

VfB Stuttgart - Hertha BSC 2:1 (1:1)



Mittwoch, 09.11.2022

1. FC Köln - Bayer Leverkusen 18.30 Uhr



RB Leipzig - SC Freiburg 20.30 Uhr



Union Berlin - FC Augsburg 20.30 Uhr



Eintracht Frankfurt - TSG Hoffenheim 20.30 Uhr



Schalke 04 - FSV Mainz 05 20.30 Uhr