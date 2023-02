Bayern will gegen Bochum Verfolger abhängen

Die Bayern dürfen sich gegen Nachzügler Bochum keinen Umfaller leisten.

Der FC Bayern peilt am Samstag (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) in München einen Pflichtsieg gegen den Tabellen-15. VfL Bochum mit Kevin Stöger an. Damit will sich der Rekordmeister auf den Champions-League-Kracher gegen Paris Saint-Germain einstimmen. "Wir brauchen Selbstvertrauen, weil wir nicht so mega im Flow waren die letzten Wochen und alles in Grund und Boden spielen", meinte Bayern-Coach Julian Nagelsmann.

Dortmund will beim Gastspiel gegen Werder den sechsten Pflichtspielsieg in Serie im noch jungen Jahr einfahren. Allerdings ist beim BVB die in der Bundesliga beispiellose Heimniederlage gegen das Team um Kapitän Marco Friedl aus der Hinrunde noch präsent. Am 3. Spieltag hatten die Dortmunder bis zur 89. Minute mit 2:0 geführt und trotzdem mit 2:3 verloren. "Wie das zustande gekommen ist, war historisch. Und wenn wir uns die enge Tabellen-Situation jetzt Monate danach anschauen, würden uns die drei verlorenen Punkte sehr guttun", erklärte Trainer Edin Terzic, dessen Team drei Zähler hinter München liegt.

Der SC Freiburg mit den ÖFB-Legionären Michael Gregoritsch und und Philipp Lienhart empfängt indes im badisch-schwäbischen Derby den VfB Stuttgart. Die TSG Hoffenheim und Christoph Baumgartner treffen beim Debüt des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo auf Bayer Leverkusen. Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und dem Tabellen-Fünften Frankfurt von Trainer Oliver Glasner. Beim Geißbock-Club fehlt der Österreicher Dejan Ljubicic wegen einer Mandelentzündung.