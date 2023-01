''Er hat große internationale Erfahrung und Führungsqualitäten. Ich bin sicher, dass er uns helfen wird'', sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić.

München. Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat den niederländischen Nationalspieler Daley Blind verpflichtet. Wie der Club von ÖFB-Legionär Marcel Sabitzer am Donnerstagabend mitteilte, unterschrieb der 32-jährige Defensivspieler in München einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Blind war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Ajax Amsterdam kurz nach Weihnachten aufgelöst worden war.

"Er hat große internationale Erfahrung und Führungsqualitäten. Ich bin sicher, dass er uns helfen wird", sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić. Blind ist als Ersatz für den Franzosen Lucas Hernandez eingeplant, der wegen eines Kreuzbandrisses bis zum Saisonende ausfällt. Durch die Verpflichtung des 99-fachen Nationalspielers, der für die Niederlande bei der WM 2022 in Katar in allen fünf Partien in der Startelf gestanden ist, haben die Münchner auf der linken Seite auch eine erfahrene Alternative zu Alphonso Davies.

"Ich kann es kaum erwarten, hier zu spielen. Uns steht nun der wichtigste Teil der Saison bevor, in dem es um die Titel geht – und ein Verein wie der FC Bayern kann jede Trophäe gewinnen", sagte Blind. Er wird am Freitag bereits mit ins Trainingslager nach Doha fliegen, nachdem er am Donnerstag den Medizincheck bestanden hat. Blind spielt mit einem implantierten Defibrillator.