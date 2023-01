Countdown: Bayern starten am Freitag mit Hit

Am Freitag geht es in der Bundesliga wieder los – mit einem Kracher!

„Wir freuen uns darauf, dass die Liga wieder anfängt“, kann es Bayern-Youngster Jamal Musiala kaum erwarten. Die Münchner eröffnen am Freitag (20.30 Uhr im Sport24-Liveticker) das Frühjahr und treffen dabei auf RB Leipzig. „Uns ist bewusst, wie stark die Leipziger Truppe ist. Sie ist eine der besten Mannschaften in der Bundesliga. RB hatte zu Saisonbeginn vielleicht ein paar Schwierigkeiten, aber sich dann sehr gut eingespielt. Es wird ein interessantes Spiel, das wir selbstverständlich versuchen werden zu gewinnen“, sagt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Der deutsche Rekordmeister geht als Spitzenreiter in die Partie, hat vier Punkte Vorsprung auf den SC Freiburg. Dahinter folgt Leipzig mit sechs Zählern Rückstand. Heißt: Mit einem Sieg könnten die Münchner bereits ­davonziehen. „Das erste Spiel gegen Leipzig ist natürlich ein wichtiges Spiel zum Start, in dem wir die Weichen stellen können. Es liegt an uns, dass wir unsere Spiele so gestalten, dass wir da bleiben, wo wir aktuell stehen“, betont Trainer Julian Nagelsmann.

ÖFB-Star Laimer steht vor Wechsel zu Bayern

Im Mittelpunkt wird heute vor allem Konrad Laimer stehen. Der ÖFB-Star soll im Sommer von Leipzig nach München übersiedeln. Sein Vertrag bei den Bullen läuft am 30. Juni 2023 aus, somit wäre er ablösefrei zu haben. Deutsche Medien berichteten, dass sich der 25-Jährige und die Bayern bereits einig sind, eine offizielle Verkündung des Wechsels noch im Jänner stattfinden könnte. Allerdings sagte Leipzig-Sportdirektor Max Eberl zuletzt, dass er um Laimer kämpfen wird.

Kämpfen werden heute auch die Bullen auf dem Rasen. „Wir spielen das Top-Spiel gegen den FC Bayern München zuhause und sind hoch motiviert. Ich bin sehr positiv gestimmt“, rechnet sich Leipzig-Coach Marco Rose etwas aus.