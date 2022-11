Darmstadt bleibt nach 1:0-Sieg weiter auf Aufstiegskurs

Der SV Darmstadt, as Team der ÖFB-Legionäre Emir Karic und Matthias Honsak befindet sich derzeit voll auf Aufstiegskurs in der zweiten deutschen Bundesliga. Gegen Hannover gewannen die Lilien 1:0.

Der SV Darmstadt 98 bleibt auch nach dem 15. Spieltag Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga in Deutschland. Die Hessen feierten am Freitagabend gegen Hannover 96 einen 1:0-Erfolg und bauten ihren Vorsprung auf den Hamburger SV vorerst auf vier Punkte aus. Marvin Mehlem traf in der 62. Minute für die seit 16 Pflichtspielen ungeschlagenen Lilien, bei denen der Österreicher Emir Karic in der zweiten Hälfte im Einsatz war. Bei Hannover blieb Louis Schaub auf der Bank.

Hansa Rostock kassierte unterdessen mit einem 0:1 gegen den SV Sandhausen die dritte Heimpleite in Folge und verpasste die Gelegenheit, die Distanz zum Tabellenkeller zu vergrößern. Der Tiroler Lukas Hinterseer spielte von Beginn an für die Ostdeutschen und wurde in der 59. Minute ausgetauscht.